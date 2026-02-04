Qué es el livery en la Fórmula 1 y por qué define mucho más que la estética

Con la pretemporada ya en marcha y gran parte de los diseños 2026 presentados, los nuevos autos de Fórmula 1 empiezan a mostrar no solo su evolución técnica, sino también su identidad visual. Cada monoplaza luce un livery propio, una combinación de colores, gráficos y patrocinadores que lo diferencia del resto en pista.

En términos simples, el livery es la decoración exterior del auto durante una temporada: pintura, calcomanías, logotipos y patrones que funcionan como su "uniforme" oficial. Es lo que permite reconocer a cada equipo a más de 300 km/h y, al mismo tiempo, expresar su imagen de marca frente a sponsors y fanáticos.

El concepto proviene de la palabra “librea”, que originalmente designaba el atuendo distintivo de funcionarios y sirvientes, y luego se trasladó a la identificación visual de vehículos. En la Fórmula 1 moderna, ese significado evolucionó hasta convertirse en una mezcla de diseño, negocio y comunicación.

Aunque parezca solo una cuestión visual, el livery condensa historia del equipo, acuerdos comerciales y decisiones técnicas. Cada color y cada espacio reservado para un patrocinador responden a una estrategia de posicionamiento, pero también a restricciones reglamentarias y necesidades aerodinámicas .

En 2026, esto se nota todavía más. Los autos son más compactos, más livianos y con superficies diferentes: menor distancia entre ejes, carrocerías más estrechas, neumáticos más angostos, pisos más simples y mayor altura respecto al suelo. Menos superficie disponible implica menos pintura y más carbono expuesto, lo que obliga a rediseñar cómo se distribuyen los gráficos sin perder identidad .

Por eso, el livery no solo define cómo se ve un auto, sino también cómo se adapta visualmente a una arquitectura técnica completamente nueva.

Aerodinámica activa y un diseño que se mueve

Otro factor que influye en los liveries actuales es la llegada de la aerodinámica activa. A partir de esta normativa, algunas partes del monoplaza cambian de posición según el momento de la vuelta: en curvas generan más carga, mientras que en rectas reducen resistencia para ganar velocidad.

Esto reemplaza al DRS y convierte al diseño exterior en algo dinámico. Ya no se trata solo de pintar una carrocería fija, sino de pensar cómo se verá el auto en distintas configuraciones aerodinámicas, en movimiento y bajo diferentes condiciones de pista.

Así, el livery deja de ser puramente decorativo y pasa a integrarse al concepto funcional del vehículo.

Las reglas que ordenan los liveries (y lo que no se permite)

Aunque cada escudería busca diferenciarse, los liveries están regulados por la FIA. Los autos deben ser claramente distinguibles entre equipos, ambos monoplazas de una misma estructura deben verse prácticamente iguales, y el número del piloto debe ser visible, contrastante y mantenerse fijo durante toda la temporada. También debe figurar su nacionalidad, generalmente con una pequeña bandera.

La FIA, además, puede rechazar diseños. Están prohibidos los contenidos vinculados al tabaco, drogas recreativas, mensajes políticos o religiosos e imágenes ofensivas o discriminatorias. Otros rubros, como alcohol y apuestas, están restringidos según el país, lo que explica por qué algunos logos desaparecen de una carrera a otra.

Ferrari F300 Schumacher Las reglas de los livery cambiaron notoriamente en los últimos años (imagen de la Ferrari F300 de Michael Schumacher). Ferrari

Nada se deja al azar: el negro suele indicar fibra de carbono sin pintar; menos pintura equivale a menos peso, y algunos equipos logran ahorrar hasta un kilo, lo que puede significar alrededor de 0,03 segundos por vuelta. Incluso el acabado mate o brillante puede afectar mínimamente el flujo de aire. Por eso existen liveries especiales para tests, lanzamientos, aniversarios o carreras locales.

En ensayos como los shakedown de pretemporada, también son comunes los diseños camuflados, pensados para ocultar soluciones aerodinámicas. No es estética: es parte del juego estratégico de la Fórmula 1.