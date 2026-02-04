Fórmula 1 2026: el detalle técnico que divide a los equipos en la nueva era

La arquitectura de la suspensión delantera vuelve a ser protagonista en la Fórmula 1 con la llegada de la normativa 2026.

La Fórmula 1 se prepara para una temporada 2026 que promete marcar un antes y un después, tanto por el ingreso de una nueva escudería como por la renovación completa de las reglas técnicas. En este contexto, los equipos no solo trabajan en motores y aerodinámica, sino también en soluciones mecánicas que pueden ofrecer ventajas decisivas.

Durante las primeras presentaciones, Ferrari y Mercedes se destacaron por la potencia de sus unidades de potencia, pero otro aspecto llamó especialmente la atención en el paddock: el sistema de suspensión delantera elegido por cada estructura para afrontar la nueva era.

La mayoría apostó por el esquema push-rod, con ocho equipos inclinándose por esa opción, mientras que Alpine y Cadillac decidieron desarrollar sus autos con pull-rod. Williams no estuvo presente. Aston Martin, McLaren, Haas, Racing Bulls, Audi, Ferrari, Mercedes y Red Bull eligieron el primer sistema. En 2025, los equipos que peleaban por el campeonato tenían "Pull", pero ahora el cambio de reglamento y la falta de certezas técnicas llevaron a que predomine la alternativa opuesta.

Alpine 2026 F1 Alpine tendrá suspensión delantera tipo pull-rod en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Qué distingue al Push-rod del Pull-rod, un detalle clave en la Fórmula 1 2026 Más allá de la orientación de la barra, la diferencia entre push-rod y pull-rod está en cómo transmiten las cargas al conjunto de suspensión y en las consecuencias prácticas que eso genera. En el push-rod, el movimiento empuja el balancín hacia arriba, con amortiguadores ubicados en la zona superior, lo que facilita los ajustes rápidos en boxes.

En cambio, el pull-rod trabaja traccionando el balancín hacia abajo, una solución que ayuda a bajar el centro de gravedad y a mejorar el aprovechamiento del efecto suelo. Su principal desventaja es que los componentes quedan en una posición menos accesible, lo que complica las modificaciones y alarga los tiempos de trabajo durante las sesiones.