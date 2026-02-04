Atento, Colapinto: Mercedes anunció a otro piloto sudamericano para su equipo de Fórmula 1 2026

Mientras Franco Colapinto se afianza en Alpine, Mercedes incorporó al paraguayo Joshua Duerksen a su estructura de cara al futuro en la Fórmula 1.

El paraguayo Joshua Duerksen, ex rival de Franco Colapinto, fue anunciado en el programa de desarrollo de la escudería alemana.

Mercedes anunció oficialmente la incorporación de Joshua Duerksen a su programa de desarrollo, en una apuesta fuerte de cara a la Fórmula 1 2026, que tendrá a Franco Colapinto como uno de los protagonistas. El piloto paraguayo de 22 años fue presentado durante el lanzamiento del nuevo monoplaza y trabajará junto a George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Según confirmó Toto Wolff, Duerksen participará activamente en tareas de simulador, análisis de datos y pruebas TPC con autos de temporadas anteriores, con el objetivo de completar los kilómetros necesarios para la Superlicencia.

Los antecedentes de Joshua Duerksen El oriundo de Asunción viene de mostrar un crecimiento sostenido en las categorías formativas. Tras destacarse en la Fórmula 4 Italiana y la Fórmula Regional Europea, dio el salto a la Fórmula 2, donde logró cuatro victorias y 12 podios en 56 carreras, con un noveno puesto en 2025.

“Estoy súper emocionado de sumarme a Mercedes. Es un sueño por el que trabajé todos los días”, expresó Duerksen, quien continuará compitiendo en la F2 en 2026 con Invicta Racing, vigente campeón de la categoría.

Embed Mba'éichapa Team! Happy! Feliz! Avy'aiterei! https://t.co/xu8FNlb5Im — Joshua Duerksen (@JoshuaDuerksen1) February 2, 2026 “Mi foco seguirá estando en pelear el campeonato”, agregó el paraguayo, que apunta a consolidarse en la antesala de la F1 mientras suma experiencia dentro de una de las estructuras más poderosas del paddock.