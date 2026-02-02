Finalissima: España confirmó la baja de una de sus figuras para el duelo con Argentina

A casi dos meses del partido en Qatar, España pierde por lesión a uno de sus pilares para la Finalissima ante la Selección Argentina en Qatar.

España recibió una mala noticia en la previa de la Finalissima ante la Selección argentina. Mikel Merino, una de las piezas clave del equipo de Luis De La Fuente, deberá ser operado por una lesión en el pie y quedará fuera de competencia durante un periodo prolongado.

El mediocampista del Arsenal sufrió el inconveniente físico en el partido frente al Manchester United, por la fecha 23 de la Premier League. Tras los estudios correspondientes, el club londinense confirmó que se trata de una lesión ósea que requiere intervención quirúrgica.

A través de sus redes sociales, la institución informó: “Después de sufrir una lesión en el pie hacia el final de nuestro partido contra el Manchester United, evaluaciones posteriores confirmaron que Mikel Merino tiene una lesión ósea en su pie derecho”. Además, detallaron que “será operado en los próximos días” y que estará de baja “durante un periodo prolongado”.

El parte médico del Arsenal sobre la lesión que sufrió Mikel Merino Embed Medical update: Mikel Merino — Arsenal (@Arsenal) February 1, 2026 Con este panorama, el volante de 29 años tiene pocas chances de llegar a la Finalissima del viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail, en Doha, donde España enfrentará a la Selección argentina. La recuperación demandará tiempo y en la Furia Roja ya asumen que será difícil contar con él.

¿Llega Merino al Mundial 2026? La situación también genera preocupación de cara al Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. En España esperan que los plazos jueguen a favor para que Merino pueda estar disponible, aunque el escenario hoy es incierto.