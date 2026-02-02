Bajo siete llaves: el jugador secreto por el que negocia Boca para reforzar un puesto clave
La dirigencia de Juan Román Riquelme estaría en charlas por un futbolista que juega en el exterior y cuyo nombre todavía no salió a la luz. Los detalles.
Boca Juniors vuelve a mirar el mercado, aunque las fechas marquen que ya cerró. Tras la lesión de Rodrigo Battaglia, quien fue operado este lunes del tendón de Aquiles y tendrá varios meses de recuperación, al Xeneize se le abrió un cupo con el que intentará resolver un problema que arrastra desde que arrancó el 2026: la escasez de delanteros.
Y no tiene que ver con la cantidad y/o calidad, sino que por los constantes problemas con las lesiones. Desde que arrancó el Torneo Apertura, Claudio Úbeda todavía no pudo contar con Edinson Cavani, Miguel Merentiel ni Milton Giménez. Esa utopía hizo que el DT debiera improvisar primero con Lucas Janson (se sumó al grupo de bajas) y luego con el pibe Iker Zufiaurre.
Los detalles del delantero que tendría negociaciones avanzadas para llegar a Boca
En ese contexto, la dirigencia de Juan Román Riquelme se mueve entre las sombras para aprovechar el cupo extra en el mercado de pases. Según reveló Diario Olé, las negociaciones estarían avanzadas por un delantero que actualmente se desempeña en el exterior. Aunque el nombre todavía no trascendió, el club confía en acelerar las gestiones para cerrarlo cuanto antes y que pueda sumarse al plantel que dirige el Sifón.
Claro que, en paralelo, Boca analizó otras alternativas que no prosperaron pese a la predisposición de todas las partes. Hubo negociaciones por Miguel Ángel Borja y Alexis Cuello, mientras que sin gestiones formales también se tomó nota de la predisposición que mostró Ezequiel “Chimy” Ávila ante su deseo de vestir la azul y oro.
La idea del Xeneize es clara y va en línea con lo que fue este mercado: no apurarse más de la cuenta, pero tampoco dejar pasar oportunidades. Después, si se libera otro cupo por una transferencia o surge una nueva baja de largo plazo, evaluar si hay margen para ir por algo más. Por ahora, la mira está puesta en la situación de este delantero cuyo nombre está bajo siete llaves. ¿Quién será?