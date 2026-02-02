Bajo siete llaves: el jugador secreto por el que negocia Boca para reforzar un puesto clave

La dirigencia de Juan Román Riquelme estaría en charlas por un futbolista que juega en el exterior y cuyo nombre todavía no salió a la luz. Los detalles.

Boca sigue activo en el mercado y se mueve en secreto por un delantero que juega afuera del país.

Boca Juniors vuelve a mirar el mercado, aunque las fechas marquen que ya cerró. Tras la lesión de Rodrigo Battaglia, quien fue operado este lunes del tendón de Aquiles y tendrá varios meses de recuperación, al Xeneize se le abrió un cupo con el que intentará resolver un problema que arrastra desde que arrancó el 2026: la escasez de delanteros.

Y no tiene que ver con la cantidad y/o calidad, sino que por los constantes problemas con las lesiones. Desde que arrancó el Torneo Apertura, Claudio Úbeda todavía no pudo contar con Edinson Cavani, Miguel Merentiel ni Milton Giménez. Esa utopía hizo que el DT debiera improvisar primero con Lucas Janson (se sumó al grupo de bajas) y luego con el pibe Iker Zufiaurre.

Los detalles del delantero que tendría negociaciones avanzadas para llegar a Boca En ese contexto, la dirigencia de Juan Román Riquelme se mueve entre las sombras para aprovechar el cupo extra en el mercado de pases. Según reveló Diario Olé, las negociaciones estarían avanzadas por un delantero que actualmente se desempeña en el exterior. Aunque el nombre todavía no trascendió, el club confía en acelerar las gestiones para cerrarlo cuanto antes y que pueda sumarse al plantel que dirige el Sifón.

Claudio Úbeda vs Rosario Central Boca negocia en secreto por un delantero del exterior. ¿Se suma al plantel de Úbeda? Fotobaires Claro que, en paralelo, Boca analizó otras alternativas que no prosperaron pese a la predisposición de todas las partes. Hubo negociaciones por Miguel Ángel Borja y Alexis Cuello, mientras que sin gestiones formales también se tomó nota de la predisposición que mostró Ezequiel “Chimy” Ávila ante su deseo de vestir la azul y oro.