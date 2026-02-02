La noticia que preocupa a Gallardo tras el empate de River ante Rosario Central

La semana de River arrancó con novedades que preocupan y mucho a Marcelo Gallardo de cara al futuro inmediato en el Torneo Apertura. Los detalles.

El 0-0 en Arroyito dejó una mala noticia en lo que respecta al 11 titular de River. ¿Qué pasó?

El partido de River ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito dejó conclusiones positivas para Marcelo Gallardo. Más allá del 0-0, el DT se fue conforme con el rendimiento de su equipo ante un rival durísimo y en condición de visitante, aunque los dolores de cabeza no tardaron en aparecer.

A esta hora, la situación que preocupa y mucho al cuerpo técnico tiene nombre y apellido: Sebastián Driussi. El delantero de 29 años volvió a completar una discreta presentación en Rosario y fue reemplazado en el entretiempo por Maximiliano Salas. Sin embargo, su salida no tuvo nada que ver con su rendimiento ni la dura sequía goleadora que atraviesa (no convierte desde agosto de 2025).

Sufre Gallardo: Driussi salió lesionado en Rosario y se hará estudios La noche parecía comenzar perfecta cuando el 9 parecía cortar la mala racha con una gran definición que le daba el 1-0 a River, pero luego el VAR anuló el gol por un offside previo y lo que siguió fue frustrante: el Gordo sintió una molestia muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Por esta razón, no pudo seguir en cancha y este mismo lunes se hará estudios para confirmar el grado de la lesión, un problema que se viene repitiendo constantemente desde su regreso.

Las malditas lesiones: Driussi salió lesionado ante Central y hay preocupación en River. Foto: Marcos Brindicci /Getty Images Es que Driussi ya se perdió 20 partidos desde que volvió a ponerse la camiseta de la Banda. El periodo más frustrante ocurrió el año pasado, cuando entre marzo y octubre el físico no lo acompañó en lo absoluto: sufrió dos desgarros musculares, un esguince de tobillo (después se resintió) y una sobrecarga.