San Lorenzo llamó a Gallardo para ser el nuevo DT de San Lorenzo: el motivo por el que dijo "no"

Tras la salida de Damián Ayude, un dirigente de San Lorenzo se comunicó con el Muñeco para ofrecerle el cargo, pero este lo rechazó. ¿Cuál fue el motivo?

Un dirigente de San Lorenzo le ofreció el cargo de DT a Marcelo Gallardo, pero este lo rechazó.

San Lorenzo no atraviesa un buen presente. El Ciclón tuvo un comienzo irregular en el Torneo Apertura y en sus últimos cuatro partidos no logró conseguir nunca victoria. Incluso, el pasado lunes sufrió una durísima derrota por 5-2 ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro.

Esto fue la gota que rebalsó el vaso puertas adentro y un día después, Sergio Costantino, el presidente del club, y Pablo Barrientos, el director del fútbol profesional, se reunieron con Damián Ayude previo a la práctica matutina en Ciudad Deportiva. Allí le comunicaron la dura noticia de que no iba a seguir siendo el DT del primer equipo.

Marcelo Gallardo recibió la propuesta para dirigir a San Lorenzo Ante esta noticia, la dirigencia del cuadro azulgrana comenzó a buscar al reemplazante y aparecieron varios nombres, pero uno de ellos sorprendió a todos: Marcelo Gallardo. El exentrenador de River, quien en su momento confesó ser hincha de San Lorenzo, recibió el llamado de un dirigente del Ciclón para volver a ponerse el saco y dirigir al cuadro de abajo Flores.

Marcelo Gallardo en su último partido como DT de River ante Banfield. Marcelo Gallardo rechazó dirigir a San Lorenzo. EFE Sin embargo, la respuesta de Napoleón fue negativa y el motivo por el cual el rechazó la propuesta se debe a que “no tiene intenciones de volver a dirigir por el momento”, según informó el medio partidario Refuerzos CASLA en su cuenta de Twitter.

Martín Palermo, el técnico que pica en punta para dirigir al Ciclón Por otro lado, el técnico que pica en punta para ser el sucesor de Ayude es Martín Palermo, ídolo de Boca y de último paso por Fortaleza de Brasil. El Titán se reunió el martes por la noche con la dirigencia de San Lorenzo y las charlas entre ambas partes fueron muy positivas. Es por ello que en Boedo son optimistas de poder llegar a un acuerdo y anunciar su contratación en las próximas horas.