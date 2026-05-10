La picante broma de San Lorenzo a River al anunciar el cruce de octavos en el Monumental
A horas de un clásico caliente en el Monumental, San Lorenzo chicaneó al Millonario en sus redes sociales al momento de anunciar el partido.
Este domingo a las 19:00, River y San Lorenzo disputarán un clásico más que picante en el Monumental. El partido será especial para ambos equipos no solo porque se enfrentan dos grandes sino porque también el que gana se meterá en los cuartos de final del Torneo Apertura y el que pierda se quedará con las manos vacías.
Desde el lado del Ciclón ya vienen palpitando el choque con el Millonario hace varios días, ya que el pasado 8 de mayo subieron una publicación recordando el histórico “Silencio Atroz” en la Copa Libertadores 2008 cuando los dirigidos por Ramón Díaz eliminaron a los de Simeone con dos hombres menos en un partido que quedó en la historia azulgrana.
La picante broma de San Lorenzo a River al anunciar el cruce de octavos en el Monumental
Ahora, para anunciar el compromiso de este domingo, San Lorenzo subió otra publicación y aprovechó para burlarse del elenco de Núñez al anunciar el cruce de octavos en el Monumental. En la imagen se puede observar a Manuel Insaurralde y Rodrigo Auzmendi yendo hacia el estadio de River bajo una tormenta de nieve, haciendo referencia a que en ese sector hace mucho frío.
A pesar de que muchos piensan que fue relacionado con el Eternauta, otros los consideraron una picante chicana del Ciclón antes de lo que será un partido con mucho en juego para los dos.
El probable once de River y San Lorenzo para el choque de octavos de final
- River: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Matías Reali, Rodrigo Auzmendi, Nahuel Barrios.