A horas de un clásico caliente en el Monumental, San Lorenzo chicaneó al Millonario en sus redes sociales al momento de anunciar el partido.

Este domingo a las 19:00, River y San Lorenzo disputarán un clásico más que picante en el Monumental. El partido será especial para ambos equipos no solo porque se enfrentan dos grandes sino porque también el que gana se meterá en los cuartos de final del Torneo Apertura y el que pierda se quedará con las manos vacías.

Desde el lado del Ciclón ya vienen palpitando el choque con el Millonario hace varios días, ya que el pasado 8 de mayo subieron una publicación recordando el histórico “Silencio Atroz” en la Copa Libertadores 2008 cuando los dirigidos por Ramón Díaz eliminaron a los de Simeone con dos hombres menos en un partido que quedó en la historia azulgrana.

La picante broma de San Lorenzo a River al anunciar el cruce de octavos en el Monumental Ahora, para anunciar el compromiso de este domingo, San Lorenzo subió otra publicación y aprovechó para burlarse del elenco de Núñez al anunciar el cruce de octavos en el Monumental. En la imagen se puede observar a Manuel Insaurralde y Rodrigo Auzmendi yendo hacia el estadio de River bajo una tormenta de nieve, haciendo referencia a que en ese sector hace mucho frío.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sanlorenzo/status/2053309083063591065?s=46&partner=&hide_thread=false ¡HOY JUEGA EL CICLÓN! pic.twitter.com/9JupW9jgJc — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 10, 2026

A pesar de que muchos piensan que fue relacionado con el Eternauta, otros los consideraron una picante chicana del Ciclón antes de lo que será un partido con mucho en juego para los dos.