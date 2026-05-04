Se confirmó el rival de River en octavos de final: cuándo podría cruzarse en un Superclásico frente a Boca

River cerró la fase regular del Torneo Apertura 2026 con una derrota que volvió a encender alarmas. En el Monumental , cayó 1-0 ante Atlético Tucumán, que rompió su larga racha sin triunfos como visitante y profundizó las dudas sobre el equipo de Eduardo Coudet.

Sin embargo, en el estadio Víctor Legrotaglie, el Halcón empezó ganando con un gol de Ayrton Portillo, pero el Lobo reaccionó y lo dio vuelta 2-1 con tantos de Ezequiel Muñoz y Luciano Cingolani. Con ese resultado, Defensa quedó eliminado y Gimnasia cerró su participación con una victoria.

Gonzalo Montiel salta a cabecear entre dos jugadores de San Lorenzo. Se confirmó otro clásico en playoffs.

El equipo de Coudet cerró la fase regular con 29 puntos como escolta de Independiente Rivadavia y ya tiene rival confirmado para los octavos: enfrentará a San Lorenzo , que terminó séptimo en la Zona A con 22 unidades. El cruce quedó definido este lunes tras la caída de Defensa y Justicia ante Gimnasia de Mendoza.

River no se mide con el Ciclón desde 2025, cuando compartieron zona y empataron 0-0 tanto en el Apertura como en el Clausura.

Cómo es la llave de River si avanza en el Apertura

Los cruces del Apertura

Si avanza a cuartos, River se cruzará con el ganador de Vélez (3° de la Zona A) y Gimnasia (6° de la B). Más adelante, en semifinales, podría enfrentar a Estudiantes, Racing, Rosario Central o Independiente.

¿Y Boca? Al haber terminado ambos como escoltas, solo podrían verse las caras en una eventual final. Del otro lado del cuadro están Boca vs. Huracán, Independiente Rivadavia vs. Unión, Argentinos Juniors vs. Lanús y Talleres vs. Belgrano.