El desafiante posteo del jugador de River borrado por Coudet, tras la caída ante Atlético Tucumán: luego lo borró
Un futbolista de River que no es tenido en cuenta por el Chacho Coudet subió un desafiante posteo que luego borró tras la derrota ante el Decano.
En el epílogo de la fase inicial del Torneo Apertura 2026, River Plate sufrió un duro revés en el Monumental: caída 1-0 frente a Atlético Tucumán que dejó un clima espeso pese a la clasificación a octavos de final. El equipo avanzó de ronda, sí, pero en medio de dudas futbolísticas y en un contexto que dista de ser el ideal.
El malestar se hizo sentir en las tribunas, con silbidos que acompañaron la salida del conjunto dirigido por Eduardo Coudet. En agenda aparecen ahora dos frentes decisivos: el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y los cruces de eliminación directa, donde asoma como posible rival San Lorenzo o Defensa y Justicia.
El desafiante posteo de Kevin Castaño tras la derrota de River
En paralelo, un foco de tensión se encendió fuera del campo. Kevin Castaño, relegado en la consideración del DT, publicó una historia en redes sociales minutos después del pitazo final que rápidamente generó repercusión. La imagen —con guiños a los colores del club y emojis sugestivos— fue interpretada como un mensaje en medio de su delicada situación, aunque el propio jugador la eliminó poco después.
El mediocampista, por quien la dirigencia invirtió cerca de 14 millones de dólares en 2025, no logró sostener el nivel esperado y quedó al margen de las últimas convocatorias. De hecho, no fue citado en los recientes compromisos ante Boca Juniors, Aldosivi, Bragantino y el propio Atlético Tucumán, una señal clara de su presente en el equipo.
La situación de Castaño en River
Aunque Kevin Castaño hoy está más afuera que adentro del plantel de River, la fuerte inversión que el club realizó por su pase complica cualquier salida inmediata, ya que en Núñez saben que una venta en el próximo mercado probablemente no alcanzará para recuperar lo invertido; por eso, además de intentar transferirlo, también toma fuerza la opción de cederlo a préstamo con el objetivo de que sume minutos, recupere nivel y vuelva a cotizar en el mercado internacional.