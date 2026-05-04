La chicana del jugador de Atlético Tucumán que es fana de Boca y fue clave en el descenso de River

Tras el histórico triunfo en el Monumental, un futbolista de Atlético Tucumán lanzó una divertida sentencia contra el Millonario. ¿Qué dijo?

Tras el triunfo en el Monumental, un futbolista de Atlético Tucumán lanzó una chicana contra River.

A pesar de haberse asegurado el segundo lugar en la zona B del Torneo Apertura, River buscaba cerrar la fase regular con un triunfo ante Atlético Tucumán. Sin embargo, el Decano dio el golpe de la jornada del domingo, le ganó 1-0 al equipo de Coudet con gol de Tesuri y se llevó tres puntos de oro del Monumental.

Tras el final del partido, el estadio explotó de bronca y los futbolistas millonarios se fueron al vestuario bajo una lluvia de silbidos e insultos. Esto se debe a que tras la derrota frente a Boca en el Superclásico, el cuadro de Núñez mostró un bajo nivel futbolístico y comenzó a generar preocupación de cara a los octavos de final (se verá las caras con San Lorenzo o Defensa y Justicia).

Por su parte, para Atlético Tucumán esto fue un triunfo más que necesario. No solo porque sumaron de a tres y lograron escaparse de la zona roja sino porque cortó una racha de 464 días sin ganar a domicilio (no ganaba desde el 24 de enero de 2025).

Leandro Díaz, reconocido hincha de Boca, lanzó una chicana tras el triunfo ante River La chicana del Loco Díaz tras el triunfo de Atlético Tucumán en el Monumental X @SC_ESPN

Ante ello, quien tomó la palabra post victoria fue Leandro Díaz. El Loco, reconocido hincha de Boca y verdugo de River en el 2010, habló en diálogo con ESPN Fútbol 1 y lanzó una divertida chicana contra el Millonario: “Ya gané un partido de partidos acá, así que…”, fue lo que dijo recordando importantes victorias en Núñez.