Fin de ciclo en el Tomba: por qué Mariano Toedtli dejó de ser el DT de Godoy Cruz

Se terminó. Mariano Toedtli dejó de ser el entrenador de Godoy Cruz tras una decisión que se venía gestando y que explotó después del último partido, un empate 2 a 2 con Morón.

El empate reciente no cayó bien. Puertas adentro, la comisión directiva quedó muy disconforme, especialmente con lo mostrado en el segundo tiempo: un equipo sin reacción, con bajo rendimiento individual en varios jugadores y, sobre todo, sin respuestas desde el banco.

Los cambios del entrenador fueron uno de los puntos más cuestionados. La lectura del partido no convenció y terminó de inclinar la balanza en una noche que fue determinante. Tras el encuentro, los dirigentes se reunieron hasta altas horas y definieron el final del ciclo.

Si bien en lo formal la salida será comunicada como “de común acuerdo”, lo cierto es que el desgaste ya era evidente. A pesar de haber sufrido solo una derrota, la seguidilla de empates y la falta de evolución en el juego generaron preocupación en la dirigencia.

Ahora, el foco está puesto en lo que viene. En Godoy Cruz ya tienen varios nombres en carpeta y la idea es cerrar rápidamente al nuevo entrenador. Incluso, no se descarta que el reemplazante esté al frente del equipo este mismo domingo cuando el Tomba reciba a Racing de Córdoba.

Se cierra así un ciclo corto, con números que no terminaron de reflejar lo que pasaba en la cancha. Y en el Tomba, donde el margen es cada vez más chico, eso suele pagarse caro.