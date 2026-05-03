Se tambalea el banco: Mario Toedtli con un pie afuera de Godoy Cruz

Tras el 2-2 ante Deportivo Morón, crece el malestar de los hinchas y la dirigencia ya no sostiene el mismo respaldo.

El banco de Godoy Cruz afronta una crisis: el empate ante Deportivo Morón encendió las alarmas y puso en jaque la continuidad de Mario Toedtli, evidenciando el malestar de hinchas y la dirigencia.

El clima fue claro: los hinchas mostraron su descontento y pidieron la salida del entrenador con gestos contundentes desde las tribunas. La paciencia parece haberse agotado tras un partido que dejó más dudas que certezas, especialmente por decisiones tácticas que fueron difíciles de entender y que no lograron sostener el resultado.

El futuro de Toedtli en Godoy Cruz En conferencia de prensa, Toedtli aseguró contar con el respaldo de la comisión directiva. Sin embargo, puertas adentro el escenario es otro. Según pudo saberse, el núcleo chico de la dirigencia ya no mantiene el mismo nivel de apoyo que semanas atrás y comenzó a evaluar seriamente los pasos a seguir.

No habrá decisiones apresuradas, pero sí conversaciones inminentes. La idea es reunirse con el entrenador en los próximos días y definir el rumbo en función de lo que ocurra en el corto plazo.

En ese contexto, el próximo partido ante Racing de Córdoba aparece como una verdadera final. Todo indica que podría ser el último encuentro de Toedtli al frente del equipo si no hay una respuesta antes. Porque el clima es tan negativo que, aunque no son las formas de Godoy Cruz, no sería sorpresivo que la decisión llegue en las próximas horas.