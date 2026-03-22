Menos recursos y ajuste: el cambio radical que planean en el "banco" mendocino

El Gobierno prepara un cambio radical y redefinición casi completa para el Fondo para la Transformación y Crecimiento (FTyC) , organismo que ha servido durante décadas para incentivar y potenciar principalmente a productores y pymes mendocinas mediante financiamiento, alivios en tasas y créditos; una especie de " banco " mendocino destinado, en su origen, al apoyo de sectores productivos.

El organismo fue creado en octubre de 1993 en momentos en los que la provincia ganó un juicio a la Nación por regalías petrolíferas mal liquidadas, donde recibió U$S 617 millones. Meses después, llegó a manejar incluso recursos superiores a los U$S 1.000 millones, lo que hoy equivale a los famosos fondos del resarcimiento que se están utilizando para obras públicas.

Lo cierto es que, tras 33 años, producto de las crisis macroeconómicas, devaluaciones de la moneda e inflación, el Fondo ha ido achicándose en recursos. Al dar constantemente créditos a productores a tasa real negativa, los fondos se han licuado, y de los más de U$S 1.000 millones, hoy solamente cuenta con U$S 25 millones.

Según aseguran desde el Gobierno, no ha habido un "mal manejo" de los recursos del organismo, sino que se ha tratado de una "decisión política" durante gobiernos de distinto color político para asistir y subsidiar a productores -agrícolas, ganaderos-, pymes y micropymes con este tipo de créditos, que han servido para producir, tecnificar la producción (malla antigranizo, riego por goteo), invertir en infraestructura y maquinaria y demás.

"No se descapitalizó por hacer mal su trabajo, sino que respondió a una decisión política de prestar recursos a tasas subsidiada, cuando no había financiamiento a nivel nacional, o el mismo era caro", marcan desde Casa de Gobierno. De hecho, indican que el Fondo ha sido riguroso y ha tenido bajos niveles de mora.

También remarcan que actualmente el Fondo tiene un personal cercano a los 100 empleados, que si bien no es la misma estructura que la que se tenía en su comienzo, sí es grande -según el Ejecutivo- para el flujo de trabajo y créditos que maneja.

"Refedinir" al Fondo para la Transformación

La decisión de "redefinir" el FTyC, cuyo futuro aún no está resuelto por el Poder Ejecutivo y por la cual se necesita sí o sí que tenga aval de la Legislatura, se complementa con otros problemas, que es el de dónde debería salir el dinero para estos créditos, en un contexto en el cual la recaudación de Mendoza -y también coparticipación- viene en caída.

casa de gobierno frente Un inconveniente técnico obligó al cierre de la Casa de Gobierno este lunes. Alf Ponce Mercado / MDZ

"El recupero de esos pocos créditos casi que no alcanza a cubrir el gasto de funcionamiento del Fondo. Para que pueda dar más créditos, depende del presupuesto de la provincia", sintetizaron.

De esta forma, agregan que "una cosa era dar créditos con el producido de un juicio de regalías mal liquidadas, pero otra cosa es que la provincia recaude los Ingresos Brutos más los impuestos patrimoniales (Inmobiliario y Automotor) para prestarle al resto".

El Gobierno, de igual manera, indica que actualmente "hay un sistema financiero" que entrega créditos a productores para este tipo de objetivos con buenas tasas, como lo hace el Banco Nación, y advierten que el Estado "no puede seguir asistiendo a empresas que no tienen acceso al sistema financiero porque algo mal han hecho".

Lo que tiene en mente el Gobierno es que el Fondo siga prestando una serie de herramientas a los productores, como por ejemplo el del subsidio de tasas a través de créditos de la banca pública y privada.

"Hoy el Fondo tiene U$S 40 millones de préstamos de bancos a tasas subsidiadas, y eso va a continuar", aclararon.

También seguirán las sociedades de garantía recíproca. "Hemos unidicado trabajo ente Cuyo Aval, Mendoza Fiduciaria y el FTyC, por lo que para tener pymes sujetos de créditos, tenemos estas alternativas", indicaron.

Además, sostuvieron que seguirán "asistiendo a las pymes para que accedan a financiamiento genuino, con balances en orden, activos a sus nombres y que entiendan y sepan cómo armar un proyecto de inversión con los flujos. Dado el contexto en el cual se acabó el capital y el sistema financiero está funcionando, tenemos que cambiarlo", acotaron.

Qué pasará con los empleados del Fondo

De acuerdo con los trabajadores que hoy se desempeñan en el FTyC, el Gobierno indica -si finalmente sale la ley que tiene en mente- que una porción seguirá trabajando "de la misma forma" sea o no en el organismo, sobre todo aquellos que manejan los subsidios de tasas con créditos de bancos.

Por otro lado, sostuvieron que hay otros trabajadores que están formados y capacitados y cuentan con experiencia, que podrían cubrir espacios en otros organismos del Estado donde se demanda este tipo de profesionales.

Pero por último, hay un porcentaje que, si el organismo se cambia con otro objetivo y no consiguen ser reubicados, se los indemnizará.

Como ya se dijo, para que haya cambios en el FTyC se necesita de la aprobación legislativa, ya que el propio organismo se creó por ley, tiene activos por cobrar y también pasivos y compromisos a futuro (como por ejemplo los préstamos a varios años con subsidio de tasas). Además, es accionista de Mendoza Fiduciaria y también es fiduciario del PASIP, entre otros.