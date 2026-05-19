Alfredo Cornejo autorizó a un intendente radical a tomar deuda por $10 mil millones

El gobernador firmó el decreto que habilitó al intendente de la Ciudad de Mendoza a contraer un préstamo con el agente financiero de la comuna.

Alfredo Cornejo autorizó al intendente de Capital, Ulpiano Suarez, a endeudarse con el agente financiero de la comuna.

El Gobierno de Mendoza autorizó a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza a tomar un crédito de $10 mil millones. La Municipalidad de Capital había solicitado la autorización para contraer un préstamo con el Banco Galicia por $10 mil millones y a través del Decreto Nº 962, publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo habilitó la operatoria.

El Banco Galicia es el agente financiero de la Ciudad de Mendoza y la comuna cuenta con una autorización para hacer uso del crédito por hasta dos masas salariales brutas del personal municipal.

Alfredo Cornejo, Ulpiano Suarez El crédito fue solicitado por el intendente Ulpiano Suarez, de la Ciudad de Mendoza.

Condiciones del préstamo La norma oficializada este martes establece una serie de condiciones que tendrá el millonario préstamo al que accederá la comuna conducida por el intendente Ulpiano Suarez.

El crédito tendrá las siguientes características: