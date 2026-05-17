A un año de las elecciones ya hay una docena de anotados para suceder a Cornejo

En Casa de Gobierno admiten que la discusión ya está instalada. La gran incógnita en el oficialismo es quién será el dirigente capaz de sostener el proyecto político de Cambia Mendoza después de más de una década de predominio radical en la provincia. Y, sobre todo, cómo impactará en esa definición el fenómeno libertario y la relación con el presidente Javier Milei.

Dentro del oficialismo aparecen varios nombres en danza. Uno de los dirigentes con mayor nivel de conocimiento es el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri , que conserva estructura propia dentro del radicalismo mendocino y una relación estrechísima con el Gobierno nacional. Su suerte está atada a la de Milei. Sin embargo, no tiene buen vínculo con el Gobierno de Cornejo ni con los intendentes en general. Si llegara a postularse, será en el marco de una PASO (Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria), es decir que competiría con el elegido de la gestión provincial. Tampoco se lleva bien con Facundo Correa Llano, el jefe en Mendoza de La Libertad Avanza, partido al que hoy pertenece Petri.

Otro de los dirigentes que se posiciona es el intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez . Con perfil moderado y buena imagen pública, aparece desde hace tiempo entre los posibles herederos del oficialismo provincial. Además, ya ha blanqueado sus intenciones de ser Gobernador. Marca distancias públicas con posiciones de Milei- estuvo en la marcha federal universitaria este martes pasado- y se diferencia ampliamente de Petri.

También se mencionan nombres del gabinete provincial, que ganaron peso político en los últimos meses. Uno de ellos es el ministro de Gobierno, Natalio Mema, quien esta semana dijo públicamente que se anota en la carrera y es considerado uno de los funcionarios más cercanos a Cornejo, con creciente centralidad en la gestión. A la lista se suman el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar , que busca proyectarse tras su paso por Godoy Cruz y es desde siempre el favorito del Gobernador.

Además, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre y el ministro de Salud, Rodolfo Montero completan los nombres del gabinete. Andrés Peti Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, también es mencionado como posible candidato a gobernador.

obras metrotranvia aeropuerto santilli cornejo natalio mema (13) Mema se anota como candidato de cara a las elecciones. Alf Ponce Mercado / MDZ

El candidato a gobernador del peronismo

Por su parte, el PJ intenta reconstruirse después de años de derrotas electorales y fuertes divisiones internas. El desafío para el peronismo no es solamente encontrar un candidato competitivo, sino también ordenar liderazgos y definir qué perfil opositor quiere construir frente al radicalismo y al avance libertario.

Entre los nombres que empiezan a sonar aparece el intendente de Maipú, Matías Stevanato, uno de los jefes comunales con más peso territorial dentro del partido. También asoman el diputado nacional y presidente del partido, Emir Félix; la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis; y el jefe comunal de La Paz, Fernando Ubieta.

A ese grupo se suma nuevamente la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, que sigue siendo una de las figuras con mayor instalación dentro del peronismo mendocino, aunque también una de las más resistidas de los intendentes, enemistados con La Cámpora.

stevanato destéfanis emir félix conferencia pj cierre campaña-9 (5) Félix, Stevanato y Destéfanis, tres posibles candidaturas del peronismo para las elecciones de 2027. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Los otros candidatos de la oposición para suceder a Alfredo Cornejo

En el Frente Verde, conformado por el Partido Verde y Libres del Sur, vuelve a sonar Mario Vadillo. El exlegislador provincial ha tenido protagonismo en varias elecciones y ha obtenido resultados en los que en comicios no polarizados, ubicando al Partido Verde como tercera fuerza.

En tanto que el Frente de Izquierda y los Trabajadores, compuesto por el PTS, el PO y el MST, a fin de año, posiblemente en diciembre, evaluarán las alternativas de acuerdo a estudios de opinión que tienen previsto hacer. Es muy probable que Lautaro Jimenez, exlegislador, o Micaela Blanco Minoli, exconcejal y excandidata a diputada nacional sean los nombres que aparezcan.

Todavía falta mucho para las definiciones. Incluso, aún no se sabe si Mendoza desdoblará o no los comicios respecto de los nacionales. Pero la política mendocina ya entró en modo electoral.