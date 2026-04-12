¿Quién es el mejor candidato a Gobernador del oficialismo?

Los gobernadores, al igual que el resto de las personas que ocupan cargos públicos electivos, se seleccionan por cantidad de votos. Y eso está bien, no porque esté bien que pueda llegar a ser electa una persona que no sea la más capacitada, sino simplemente porque no hay una verdad revelada que defina quien es mejor o quien es peor.

La persona que es mejor para mí, sin dudas, no es la mejor para la totalidad de la ciudadanía, ya que nunca nadie fue electo con el cien por ciento de los sufragios, por lo que la elección democrática por simple mayoría de votos, más allá de que pueda gustarnos o no quien gane, es de todos modos la forma más justa y equitativa de elegir gobernantes.

Pero más allá de esta realidad, no deja de ser interesante observar las cualidades de las personas que han declarado su intención de ser candidatos a gobernador de nuestra provincia, en las elecciones del año que viene; siempre desde el subjetivo punto de vista de quien firma el texto, porque todo lo escrito desde siempre, es (en mi opinión al menos) la subjetiva opinión del autor.

Así las cosas, y atendiendo al hecho de que el radicalismo provincial es quien tiene más chances de colocar al sucesor del actual gobernador, es que resulta un buen ejercicio prestar atención a las acciones realizadas por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , y por el ministro de Educación de la Provincia, Tadeo García Zalazar , ya que son los dos únicos radicales que han declarado su intención de suceder a Alfredo Cornejo en el Sillón de San Martín. Podría decirse, siendo más amplios, que son los únicos candidatos que hay lanzados entre todos los espacios políticos ya que, atendiendo a la posibilidad cierta de que sea este partido el que gane las elecciones, el resto de las agrupaciones aún no terminan de definir con qué persona van a enfrentar a quien sea el candidato oficialista .

Tadeo García Zalazar tiene para mostrar un expertise logrado a fuerza de gestionar con buenos resultados en el sector más importante del Gobierno provincial, esto es, poniendo el foco en la infancia de nuestros niños y en el sistema educativo que los cobija casi hasta que llegan a la edad adulta.

Yendo así a los dos posibles sucesores del actual gobernador, que forman parte del radicalismo, observamos a quien primero se “largó” como candidato , Ulpiano Suarez; actualmente Intendente de la Ciudad de Mendoza, ya culminando su segundo mandato, ocupó con anterioridad la Subsecretaría de Modernización en el primer gobierno de Cornejo, en ambos cargos con buena imagen, y sin contratiempos visibles en sus gestiones, lo que lo ubica como un buen candidato a la hora de ser mostrado en campaña, lo que no es poca cosa.

Por otro lado, Tadeo García Zalazar inició su actividad política ya en sus años de estudiante de la Uncuyo, militando activamente en Franja Morada, el brazo universitario del radicalismo; también fue, hace un par de años, presidente del Comité Provincia de la UCR, cubriendo así una carrera partidaria desde la base hasta el cargo máximo de su partido en la provincia. En la gestión pública, fue asesor en el Congreso de la Nación, Legislador provincial, y también Intendente por dos períodos de su departamento, Godoy Cruz. Actualmente es Ministro de Educación, Cultura e Infancias de Mendoza, y está a cargo de áreas que incluyen a más de la mitad de las personas empleadas por la provincia; y en un rasgo no habitual en responsables anteriores de la educación mendocina, tiene muy buena aceptación entre docentes y directivos de toda la provincia.

gòmez3 La calidad de los postulantes y la buena imagen de ambos les va a permitir a los seguidores de Alem tomar una decisión seguramente eligiendo al mejor. Archivo.

Como un dato adicional, en las últimas elecciones de octubre de 2025, la Ciudad de Mendoza de Ulpiano Suarez aportó a la alianza del radicalismo 26.508 votos; por su parte Godoy Cruz, el departamento de Tadeo García Zalazar, en la misma elección consiguió 46.491 votos para el mismo espacio político.

La definición del candidato a suceder al actual gobernador seguramente se realizará, como han declarado distintos medios de comunicación en las últimas semanas, con un acuerdo entre ambos dirigentes, y su proclamación se realizaría en el Congreso de la UCR. Si bien este órgano de gobierno partidario toma sus decisiones por mayoría de votos, esto es, por cantidad, la calidad de los postulantes y la buena imagen de ambos les va a permitir a los seguidores de Alem tomar una decisión seguramente eligiendo al mejor, y no como ha ocurrido en otros casos, en diferentes agrupaciones políticas, teniendo que conformarse con el “menos peor”.

Hay dos buenos perfiles en carrera, pero a diferencia de una elección de legisladores, en la que la cosa se solucionaría poniendo a ambos en la lista de los “entrables”, en este caso el elegido va a ser uno, y solo uno. La decisión no está tomada, pero hay una clara diferencia en las credenciales que exhiben ambos candidatos. Tadeo García Zalazar tiene para mostrar un expertise logrado a fuerza de gestionar con buenos resultados en el sector más importante del Gobierno provincial, esto es, poniendo el foco en la infancia de nuestros niños y en el sistema educativo que los cobija casi hasta que llegan a la edad adulta. Esa gestión, humana y con resultados concretos, pareciera colocarlo con ventaja en esta carrera; una competencia que sería esperable que culmine sin vencedores ni vencidos y con sinergia entre los participantes, por el bien de la Democracia, y por qué no decirlo, con la esperanza de un futuro mejor para todas las personas que habitamos en territorio mendocino.

* Pablo Gómez. Licenciado en Ciencias Sociales.