Encuesta: qué candidato a gobernador de Mendoza es el que mejor mide

Con el foco en las elecciones del año que viene, la consultoras ya pusieron en marcha su maquinaria y Reale Dalla Torre publicó una encuesta en la que revela qué candidato tiene más intención de voto al día de hoy. Además, midió la imagen del presidente Javier Milei y del mandatario provincial, Alfredo Cornejo .

Según la encuesta de Reale Dalla Torre, si hoy fueran las elecciones ganaría el candidato del equipo de Cornejo con el 26,8% de intención de voto. Después le sigue Luis Petri con el 20% y en tercer lugar el candidato del peronismo con el 12,8%. Le sigue el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez con el 9,1%, después la Izquierda y el Partido Verde con el 3,8%.

Los números cambian cuando se habla de potencial electoral. En esa tabla el líder es Petri con el 46,1%, después sigue el candidato de Cornejo (45,8%) y en tercer lugar Ulpiano Suarez (40,1%). Cuarto lugar para el PJ (30,8%), quinto el Partido Verde (21,8%) y al final, la Izquierda (17,4%).

potencialidad electoral

Desde la consultoran puntualizaron que eligieron la categoría "candidato del equipo de Cornejo" porque refleja la realidad del momento. "Como el candidato del oficialismo provincial aún no está definido, preguntar por un nombre propio sesgaría el resultado: estaríamos midiendo la imagen personal de ese candidato y no la intención de voto real del espacio", detallaron.

"Al preguntar por `el equipo de Cornejo` medimos algo más preciso y más honesto: el piso electoral del oficialismo provincial independientemente de quién sea su representante", agregaron.

La imagen de Alfredo Cornejo y Javier Milei

Por otro lado, la encuesta midió la aprobación de la gestión del presidente Javier Milei y del gobernador Alfredo Cornejo. El mandatario provincial alacanzó en mayo el 47% de aprobación y el 48,2% de desaprobación. En tanto, Milei midió: 47,6% de aprobación y 48,5% de desaprobación.

imagen cornejo

Desde Reale Dalla Torre concluyeron que la principal novedad del estudio es el cambio de tendencia en la evaluación comparada entre Javier Milei y Alfredo Cornejo. "Mientras la aprobación del Presidente cayó diez puntos desde febrero -pasando de 57,6% a 47,6%-, la gestión provincial logró estabilizarse. Pero el dato político más significativo es que ambas curvas se encuentran en el mismo nivel. No porque Cornejo haya caído, sino porque Milei cayó hasta igualarlo", indicaron.

"El dato no es menor: Mendoza fue uno de los territorios más favorables al Presidente. La caída de Milei expresa que el humor económico comienza a impactar incluso en electorados inicialmente muy alineados con el oficialismo nacional. En contraste, Cornejo muestra una resiliencia política significativa. Después de más de diez años de predominio de su espacio político, el oficialismo provincial conserva niveles de aprobación competitivos y una base electoral estructural todavía sólida", agregaron.

imagen milei

La encuesta

La medición se hizo del 14 al 19 de mayo de 2026 en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Luján, San Martín y San Rafael. Se realizó sobre 1200 casos con un margen de confianza del 95% y un error muestral del 2,5%.

La muestra es aleatoria, polietápica, estratificada por región y proporcional al peso poblacional. La selección del entrevistado se realizó de acuerdo a cuotas de sexo y edad, y ajustado a niveles socioeconómicos, siguiendo parámetros censales del 2022. Los datos se recogieron 100% en domicilio.