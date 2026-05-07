La extraña contradicción que registra una encuesta nacional en abril

La última encuesta realizada por Reale Dalla Torre Consultores mostró una paradoja: la intención de voto al presidente Javier Milei tuvo un incremento de más de 5 puntos durante abril, pero el mismo estudio revela que la desaprobación a su gestión creció 4 puntos durante ese mismo período.

El sondeo, realizado de manera digital y sobre 1.203 casos a nivel nacional, revela que el 52,2% de los encuestados desaprueba la gestión de Javier Milei , mientras que el 35% manifestó su aprobación.

La encuesta fue realizada sobre una base de 1.203 casos de forma digital.

En cuanto a la imagen presidencial, el 41,5% señaló que la misma es positiva (crecimiento 3,5% en relación a marzo), aunque el 51,3% mostró su rechazo (crecimiento de 6,5%), con un diferencial negativo del 9,8%.

De los dirigentes nacionales, el único que mejoró ligeramente su diferencial fue Axel Kicillof, quien pasó de 29,6% a 34,1% en imagen positiva y de 50,% a 52,9% su imagen negativa. Sin embargo, el 18,8% negativo de diferencial se mantiene lejos del mostrado por Milei .

Los demás dirigentes nacionales muestran números en caída: Cristina Kirchner pasó de un diferencial de -12,7% a uno de -25%, Patricia Bullrich registró un saldo negativo del 20,3% y Mauricio Macri registró un piso histórico de -42,8%.

Imagen dirigentes abril 2026 Reale Dalla Torre La encuesta fue realizada sobre una base de 1.203 casos de forma digital. Informe Reale Dalla Torre

Sin embargo, la intención de voto del presidente Javier Milei creció del 26,7% al 31,8%, tomando la delantera dentro de las diferentes opciones. El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof muestra una pequeña mejora y se ubica segundo con 17,2%, mientras que un candidato de un espacio nuevo cosecha el 12,2% de las voluntades.

Intención de Voto Abril 2026 Reale Dalla Torre La encuesta fue realizada sobre una base de 1.203 casos de forma digital. Informe Reale Dalla Torre

Las preocupaciones de la gente que muestra la encuesta

Según el sondeo, la principal preocupación ciudadana es la falta de dinero: el 58,2% señaló “No alcanza el dinero" en una pregunta donde podían elegirse respuestas múltiples. De cerca le siguen “Empleo”, con el 43,6% e “Inseguridad”, con el 42,7%.

La novedad del mes la dio “Aumento tarifas de servicios públicos”, la cual preocupa al 36,7% de los encuestados y superó a “Inflación”, que quedó en el cuarto lugar con un total del 35,7%. El top 5 lo cierra “Corrupción”, con 32,1%.