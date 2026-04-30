Encuesta: quién es la dirigente de izquierda que lidera el sondeo que tiene a Javier Milei en mitad de tabla

La diputada nacional Myriam Bregman aparece como la dirigente política con mejor imagen positiva , con un 47%, en una encuesta conocida este jueves que, coincidentemente con otros recientes muestreos, señala una nueva baja del presidente Javier Milei , que con un 36% queda en el quinto lugar.

El trabajo de campo, que evaluó a 15 dirigentes nacionales, fue realizado por la consultora brasileña Atlas Intel, que cobró notoriedad en las elecciones de 2023 al ser la primera en pronosticar la victoria de Javier Milei , tanto en las PASO de agosto de ese año como en el balotaje de noviembre con Sergio Massa.

La encuesta se realizó entre el 24 y el 28 de abril entre 4.844 consultados, a través de un sistema denominado de “reclutamiento digital aleatorio” y con un nivel de error de entre 1% y -1%.

Myriam Bregman aparece en este sondeo con una imagen positiva de 47%, y es la única de los dirigentes medidos que tiene un diferencial positivo, ya que su imagen negativa es del -46%, con un saldo favorable del 1%.

En segundo lugar, aparece el gobernador bonaerense Axel Kicillof con 46% de imagen positiva, superando al igual que en otras recientes encuestas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que quedo tercera con un 41%. Ambos tienen diferencial negativo: el primero de -49% y la exmandataria del -53%.

Al igual que en otros muestreos, dentro del espacio de La Libertad Avanza (LLA) la senadora Patricia Bullrich vuelve a superar a Javier Milei, en este caso por solo un punto, con 37% de positiva y -60% de negativa.

Javier Milei, cuya imagen encabezaba las encuestas hasta fines de 2025, logra según este trabajo 36% de positiva y -62% de negativa con lo que queda en el quinto lugar.

Javier Milei Manuel Adorni en el congreso Cámara de Diputados EFE

Entre el puesto seis y el 10 se ubican el titular de Diputados, Martín Menem (29% de positiva y -66 de negativa); el excandidato presidencial Sergio Massa (28 y -60); el ex presidente Mauricio Macri (26 y -66); el asesor presidencial Santiago Caputo (24 y -66); y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (23 y -63).

En los últimos lugares aparecen la vicepresidenta Victoria Villarruel (18 y -67); la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (16 y -75), el diputado cordobés Juan Schiaretti (13 y -59); el legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta (12 y -72) y el expresidente Alberto Fernández (último con 10 y -81).

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El sondeo también preguntó a los encuestados su opinión sobre la marcha del Gobierno, lo que obtuvo como calificaciones un -59,3% que eligió la respuesta “Malo/Muy malo”, mientras un 30,6% dijo “Excelente/Bueno” y un 10,1% votó por la opción “Regular”.

Además, se consultó la opinión de la ciudadanía sobre el desempeño de Javier Milei como presidente, con un 63% de los encuestados que lo desaprobó, y un 35,5% que lo desaprobó.