Así es la cooperación militar entre la Armada Argentina y el portaaviones nuclear USS Nimitz en la costa argentina

Las aguas del Atlántico Sur vuelven a ser el epicentro de un despliegue militar de gran escala. En el marco del ejercicio internacional Passex 2026 , la Armada Argentina ha iniciado una serie de maniobras de alta complejidad junto a la Marina de los Estados Unidos, marcando un hito en la cooperación bilateral de defensa.

El operativo comenzó con la partida del destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales” desde la Base Naval Puerto Belgrano. El objetivo central es la integración con el USS “Nimitz” (CVN-68) , uno de los portaaviones de propulsión nuclear más imponentes del mundo, y el destructor USS “Gridley” .

Estas actividades, autorizadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 264/2026 , buscan fortalecer la interoperabilidad entre ambas naciones y optimizar el adiestramiento de las tripulaciones locales en estándares internacionales de combate y patrullaje.

Inicio en Trelew: El martes comenzaron las primeras formaciones tácticas y vuelos de exploración con aviones P3C Orion .

Simulacros de combate: Se realizó un ejercicio de defensa aérea donde aviones de combate F-18 simularon ataques contra la formación naval combinada, poniendo a prueba los sistemas de radar y respuesta de los buques argentinos.

Máxima movilización frente a Necochea

portaaviones X

La movilización alcanzó su pico de capacidad operativa frente a las costas de Necochea. En este punto, la flota argentina se reforzó con la incorporación de unidades clave:

Destructor ARA “Sarandí”

Corbeta ARA “Robinson”

Patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”

El despliegue de estos patrulleros oceánicos modernos es fundamental para las tareas de vigilancia de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), demostrando la capacidad de la Armada para integrar buques de diferentes generaciones en una sola fuerza de tareas.

Soberanía y proyección estratégica

Más allá del adiestramiento puramente técnico, las autoridades de la Armada Argentina subrayan la relevancia geopolítica del encuentro. El intercambio de doctrinas con potencias mundiales y la presencia de buques de última generación consolidan la presencia argentina en un área estratégica.

Este sector del océano no solo es vital por sus recursos ictícolas y energéticos, sino que proyecta su importancia directamente hacia el Atlántico Sur y la Antártida, reafirmando la soberanía nacional a través de la presencia efectiva y la cooperación internacional.