La Justicia ordenó unificar la causa por la desaparición forzada de Nahuel Gallo con la que investiga a Nicolas Maduro

La Cámara Federal porteña determinó que los hechos no pueden analizarse de manera aislada y que la detención del efectivo en Venezuela se inscribe en "el mismo marco". En este momento, Gallo brinda testimonio ante el juez Sebastián Ramos.

Mientras el gendarme Nahuel Gallo declara ante el magistrado Sebastián Ramos, la Cámara Federal porteña resolvió que el expediente donde investiga su desaparición forzada se acumule junto al que se encuentra brindando testimonio por torturas y ejecuciones atribuidas a los jerarcas del chavismo.

Gallo fue detenido a fines de 2024 y estuvo privado de su libertad por 448 días. Había ingresado a Venezuela el 8 de diciembre de 2024 a través de la frontera de Cúcuta. A raíz de su detención Gendarmería Nacional presentó una denuncia ante la Justicia de Mendoza, provincia desde donde arrancó la investigación.

El Camarista Mariano Llorens, revirtió una resolución que había rechazado la unificación de ambas causas. En su fallo señalo que ambos hechos no pueden analizarse de manera aislada.

Para el magistrado, la detención del gendarme se inscribe en "el mismo marco" que los crímenes ya investigados en la causa que interviene el juez Sebastián Ramos, donde se busca determinar la existencia de un aparato represivo organizado por el régimen venezolano para perseguir a opositores o personas percibidas como tales, con hechos que se remontan al año 2014.