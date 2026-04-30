Nahuel Gallo declara en la causa contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

Para la Justicia argentina, el testimonio del gendarme que estuvo privado de su libertad más de 400 días en Venezuela resulta clave en el expediente que investiga torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones atribuidas a los jerarcas del chavismo.

El cabo primero de Gendarmería Nacional, Nahuel Gallo, se presenta ante el juez federal Sebastián Ramos para prestar declaración testimonial en la causa que se sigue contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, el ministro Diosdado Cabello y otras doce personas acusadas de reprimir a venezolanos mediante detenciones arbitrarias y torturas.

La testimonial se realizará de manera virtual a media mañana de este jueves y participarán el fiscal Carlos Stornelli, la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (FADER) y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), que representa como querellante a víctimas venezolanas de violaciones a los derechos humanos residentes en Argentina a través del abogado Tomas Farini Duggan.

Para el juez Ramos, el testimonio de Gallo puede arrojar luz sobre sucesos "denunciados como ejecutados por la estructura del Estado venezolano", en el marco de una investigación orientada a establecer si existe una pauta sistemática de vulneraciones a los derechos fundamentales.

El calvario de Nahuel Gallo en Venezuela Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando cruzó la frontera entre Venezuela y Colombia con la intención de reunirse con su mujer y su hijo. El gobierno de Maduro lo acusó de espionaje y de planear el asesinato de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

En ese marco, Tarek William Saab por entonces titular del Ministerio Publico lo imputó por presunta actividad terrorista, al argumentar que su visita familiar encubría un plan criminal. Sin proceso formal, sin asistencia legal ni consular, Gallo fue llevado al Helicoide, un centro clandestino de detención en Caracas. Más tarde es trasladado a la cárcel militar “El Rodeo I”, donde estuvo hasta su liberación el 2 de marzo de 2026, después de 448 días privado de libertad.