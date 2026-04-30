UNCuyo: quiénes se inscribieron para suceder a Esther Sánchez

Todos anotados. Como anticipó MDZ, se inscribieron cuatro candidatos para suceder a Esther Sánchez en el rectorado de la UNCuyo , que tiene elecciones el próximo 9 de junio . A la medianoche del miércoles 29 fue el cierre de listas para todos los cargos y serán oficializados el próximo 6 de mayo.

Luego de que el oficialismo llegara a un acuerdo, quedó firme la dupla compuesta por Gabriel Fidel como candidato a rector y María Flavia Filippini como postulante a vice. Además, se presentan por la oposición Ismael Farrando y Jimena Estrella; Adriana García y Ana Sisti por un lado y la dupla compuesta por Javier Ozollo y Fernanda Bernabé, por otro.

Gabriel Fidel es el candidato de la unidad del oficialismo. Hasta hace más de una semana, tenía la competencia de Esther Sánchez, quien ya sobre el final de la semana pasada había declinado de su reelección, como contó este diario, e informó a través de un comunicado la rectora cerca del mediodía de este miércoles.

"La rectora Esther Sánchez acordó la unidad que garantice la continuidad de su proyecto para los próximos cuatro años. Del mismo modo lo hizo su compañero de fórmula, Roberto Miatello. Se trata de una decisión que garantice la continuidad de las líneas centrales de su gestión como rectora. Es un proyecto que, a pesar del contexto de profundas restricciones presupuestarias y ataques políticos hacia la universidad pública, logró una transformación académica que se planteó en 2022 como indispensable para adecuar la oferta formativa de la universidad a nuevas demandas sociales y sujetos de aprendizaje".

De esta manera, dejó firme la candidatura del vicerrector para sucederla. Gabriel Fidel es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tiene una amplia trayectoria tanto en el sector público como en el privado. Fue ministro de Gobierno, titular de Turismo pero también gerente en bodegas, entre otras empresas.

Tiene vínculos con otras universidades del mundo pero lo más importante en esta contienda que tiene el respaldo de la Franja Morada, la agrupación estudiantil que el dio el apoyo pero también la que lo albergó en su juventud como estudiante. De esta manera, si llega a ser rector, la Franja festejará al candidato ganador como propio.

Decidió su candidatura el año pasado y supo tejer redes adentro y afuera de la universidad con dirigentes de todo el arco político, incluso con intendentes peronistas con los que quiere trabajar. Fue muy férreo a la hora de defender su postulación y nunca se mostró dispuesto a bajarse, a pesar de la ruptura del oficialismo.

Fue creciendo en adhesiones y logró imponerse cómodo dentro del grupo político al que busca ampliar.

gabriel fidel uncuyo-5 Gabriel Fidel, vicerrector de la UNCUYO, en diálogo con MDZ. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Adriana García fue la última en lanzarse dentro de la oposición con la expectativa de lograr una unidad que nunca llegó. Eso sí,su condición fue mantener a su compañera de fórmula, la decana de Educación, María Ana Sisti, y no negociar ese puesto ni romper la dupla. García dice que siente un compromiso con el "49%" del electorado que la votó en la última elección, en la que casi fue a un balotaje.

Hace cuatro años, la contienda fue entre ella y Sánchez y ninguna de las dos fórmulas obtuvo el 51% de los votos. Finalmente la Junta Electoral decidió que no se contarían los votos en blanco y dio por ganadora a Sánchez por el 51%. Esta situación generó que García judicializara la elección pero al ver que esta situación implicaría una intervención de la UNCuyo y sus unidades académicas, decidió dar marcha atrás y no pelear por el balotaje.

García tiene amplia trayectoria académica. Fue directora del Colegio Universitario Central, decana de Filosofía y Letras dos veces, secretaria Académica de la UNCuyo, Milita en un espacio que se llama Mujeres y Universidad.

Tiene un sector grande profesores que la apoyan, como así también su compañera de fórmula, Sisti. Sus respaldos vienen de la academia, como de sectores del peronismo e independientes. Para anotar la dupla ante la Junta, reclamó a su equipo tener avales de muchos estudiantes a los que busca sumar.

adriana garcía Rodrigo D'Angelo / MDZ

Javier Ozollo es profesor de Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido secretario académico de la Facultad de Artes y Diseño, donde se le reconoce su trabajo. Para lograr su candidatura se apoyó en estudiantes y egresados, como es el grupo Nexo, que está formado particularmente por dirigentes de Ciencias Políticas y Sociales. Fue funcionario pocos meses del peronismo en la Provincia.

Entre las negociaciones con el espacio que integraban con García y Aguiló, propuso la idea García- Ozollo, pero no lo consiguió y decidió ir con su grupo político a pelear por el rectorado. Cree que puede pasar a una segunda vuelta electoral y que suma apoyos entre los estudiantes.

javier ozollo en mdz (3) Javier Ozollo, el principal candidato opositor para liderar el Rectorado en la UNCuyo. Alf Ponce Mercado / MDZ

Ismael Ferrando es exdecano de Derecho. Representa una amenaza para el oficialismo porque puede captar votos de quienes no están de acuerdo con la propuesta. Viene del radicalismo y ha sido parte del Interclaustro, que encabezó Daniel Pizzi en 2014. Tiene iniciativas más conservadoras, en contraposición a las ideas de Fidel.

El oficialismo intentó sumarlo, pero se mantuvo firme en su candidatura y decidió no declinarla.