UNCuyo: las últimas charlas apuntan a Fidel y Filippini como fórmula de unidad

Son las últimas horas y conversaciones antes del cierre de lista para las elecciones de la UNCuyo del 9 de junio. Cuando sean las 18 de este miércoles 29 vencerá el plazo. En el actual vicerrector Gabriel Fidel y la decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini , serían los anotados por el oficialismo como fórmula única.

De esta manera, si las charlas siguen como hasta ahora, la dupla compuesta por la rectora, Esther Sánchez y el decano de Medicina, Roberto Miatello, no se presentará. También hay diálogo con Ismael Farrando- Jimena Estrella, un dúo que hasta ahora sí se anotará a la competencia.

En el sector más ligado al peronismo, irán dos duplas: la que conforman Adriana García- quien casi va al balotaje en 2022- y la decana de Educación, Ana Sisti y la compuesta por los profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Javier Ozollo y Fernanda Bernabé.

Hasta hace diez días, cuando Sánchez anunció que iba por la reelección, el oficialismo parecía que iría dividido. Algo que generó muchas alarmas por la dispersión de votos y porque se hizo pública la fractura. Especialmente porque Fidel ya había blanqueado hacia adentro que él iría como candidato a rector y que no estaba dispuesto a bajar su candidatura.

Luego de esta situación se intensificaron las conversaciones, que aún continúan pero es casi un hecho que la decisión de todo el grupo es que los candidatos sean Fidel y Filippini y se hicieron otros acuerdos respecto a los listados del Consejo Superior, las secretarías, entre otros puntos.

Si todo sigue como hasta ahora, los respaldos para Fidel serán mayores y el espacio apunta a ganar en primera vuelta para lo que se necesita más del 50% de los votos. De lo contrario, puede ir al balotaje que es el 23 de junio.

Hay otra fórmula que buscan sumar desde el sector. Se trata de la de Farrando y Estrella que hasta ahora quieren presentarse, como una alternativa para quienes no quieran votar al oficialismo- un término que el propio Fidel quiere desterrar- o al peronismo.

Existe un acercamiento pero sin nada concreto todavía.

El peronismo dividido y el sueño de Gabriel Fidel de ampliar el espacio

Gabriel Fidel no quiere ser el candidato a rector del "oficialismo": pretende un frente amplio que incluya a peronistas, y no sólo es un deseo. Ha hecho las gestiones, con menos éxitos de lo que él quisiera, de sumar la mayor cantidad de gente de afuera de lo que hoy es el oficialismo. Cree que, en la Universidad, como pasaba en otras épocas, debe dejar de existir la grieta que atraviesa a la política partidaria. Además, ha invitado a independientes.

Tiene un mensaje crítico al gobierno de Javier Milei - lo ha tenido desde antes de que fuera electo el libertario- y ha cuestionado discursivamente y encabezado las marchas en reclamo por la política hacia las universidades nacionales. Por lo tanto, cree que esa mirada puede despertar adhesiones en quienes tienen coincidencias y no vienen estrictamente de su espacio.

La oposición, en tanto, desde un primer momento, decidió ir por separado. García no está dispuesta a bajar a su compañera de fórmula, que es Sisti para sumar a Ozollo como su compañero de dupla y el candidato tampoco está de acuerdo con ser el secretario académico de la dupla que encabeza la exdecana de Filosofía y Letras si ellas ganan las elecciones.

Ante un eventual balotaje, difícil es saber a estas alturas quién apoyará a quién. O mejor dicho, qué respaldos buscarán los ganadores y cuáles descartarán por no haberse sabido sumar a tiempo.