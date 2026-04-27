UNCuyo: se acerca la unidad y Gabriel Fidel podría ser el único candidato a rector del oficialismo

Por estas horas, hay expectativas alrededor de un encuentro que se extiende desde temprano y apunta a que el oficialismo lleve una sola fórmula a las elecciones de autoridades de la UNCuyo. Según pudo saber MDZ, la fórmula de unidad sería la que encabezan Gabriel Fidel y Flavia Filippini, pero no hay nada cerrado aún.

De esta manera, el vicerrector y la decana de Ciencias Agrarias serían la dupla para el rectorado, y en tanto la actual rectora, Esther Sánchez declinaría sus aspiraciones de ir por la reelección. Todo en potencial porque no hay nada oficial confirmado y la reunión seguirá.

Hay mucha preocupación en el oficialismo universitario por la dispersión del voto ante esta situación en el que irían dos fórmulas, incluso tres, si se cuenta a Ismael Farrando- exdecano de Derecho- y Jimena Estrella- ambos de la gestión de Daniel Pizzi- que tienen un perfil crítico pero son candidatos cercanos al radicalismo de la Universidad.

Ante la proximidad del cierre de listas, las conversaciones se aceleraron este lunes 27 pero todavía no están concluidas. Hay "términos de la negociación" que no están acordados y por lo tanto no se puede proclamar la unidad.

De todas maneras, por momentos durante la mañana de este lunes 27, casi era un hecho que Fidel y Filippini eran los candidatos, lo que implicaría que Sánchez y Roberto Miatello- decano de Medicina- se bajaban como candidatos a rectora y vice respectivamente.

La preocupación de la oposición por lo que haga el oficialismo

Como esta reunión del oficialismo se conoció en el ámbito de la universidad, hay tensión alrededor de la oposición. Hoy hay dos fórmulas, la que encabeza Adriana García y Ana Sisti y la liderada por Javier Ozollo y Fernanda Bernabé.

Hubo propuestas para que también sean una sola dupla pero todo indicaría que eso no se lograría. Juan Carlos Aguiló anunciaría en unas horas si se presentará como candidato a rector.