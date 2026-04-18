Elecciones: se oficializó una nueva fórmula para pelearle al oficialismo la conducción de la UNCuyo

La carrera de cara a las elecciones en la UNCuyo está al rojo vivo. En un escenario marcado por la ruptura del oficialismo , en las últimas horas se oficializó una nueva fórmula que competirá por el rectorado de la casa de estudios.

La lista que intentará desbancar al oficialismo en los próximos comicios está integrada por Javier Ozollo y Fernanda Bernabé , quienes vienen de dos sectores distintos que decidieron juntar fuerzas para llegar a la rectoría. En ese sentido, la fórmula tiene como eje de campaña la propuesta de una UNCuyo "más participativa, con financiamiento genuino, calidad académica y una gestión que vuelva a poner a la universidad en el centro de las decisiones".

A la hora de oficializar la candidatura, el nuevo espacio apuntó contra la conducción actual de la UNCuyo, al señalar que defienden "a la universidad y a quienes la sostienen todos los días, frente a una gestión alineada con intereses ajenos a las necesidades reales de la comunidad".

Un aspecto que el binomio puso sobre la mesa fue la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, la fórmula plantea la necesidad de mantener un financiamiento adecuado para mantener la excelencia e igualdad de oportunidades.

En paralelo, los flamantes candidatos señalaron la necesidad de contar con una gestión "que resuelva lo urgente y planifique lo estratégico", y advirtieron que es imprescindible "mejorar las políticas de ingreso, permanencia y egreso estudiantil", además de llevar adelante "una transformación digital profunda, que redefina los procesos de gestión y los roles docentes en entornos virtuales".

Por otro lado, también mostraron preocupación por la "crisis del Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (Damsu)", situación que -dicen- obliga a avanzar hacia "un sistema de salud integrado".

Quiénes son Javier Ozollo y Fernanda Bernabé

Javier Ozollo es Doctor en Ciencias Sociales, y tiene una dilatada trayectoria académica y de gestión dentro de la UNCuyo. En este último aspecto, ha estado particularmente vinculado al fortalecimiento institucional, la investigación y el posgrado siendo Secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño .

Por su parte, la magister Fernanda Bernabé tiene una destacada formación académica y cuenta con experiencia en gestión de políticas públicas con innovación y transparencia, la investigación en experiencias de gobierno abierto y la defensa de una universidad cercana a las demandas sociales.