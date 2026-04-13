Ruptura oficialista: Esther Sánchez irá por la reelección como rectora de la UNCuyo

En una jugada sorpresiva, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Esther Sánchez, anunció que se presentará por la reelección en los comicios universitarios que se realizarán el próximo 9 de junio.

La fórmula que aspira a conducir el Rectorado por los próximos cuatro años -desde el 16 de agosto próximo- se completará con el actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Roberto Miatello, quien es doctor en Bioquímica, investigador en la gestión universitaria y responsable de la unidad de admisión de la Facultad que conduce.

La decisión de Sánchez causó un sisma en el oficialismo radical en la UNCuyo, teniendo en cuenta que hubo una ruptura con Gabriel Fidel, actual vicerrector, quien analiza también presentarse para conducir el rectorado en los próximos comicios , acompañado en la fórmula por la decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini .

Desde la conducción del rectorado hicieron énfasis en que Sánchez debió conducir la universidad "en la peor crisis de la historia de las universidades públicas en Argentina" y que llevó adelante una "gestión austera que logró potenciar un presupuesto insuficiente para funcionar logrando transformaciones innovadoras en lo académico".

Plantearon además que los salarios universitarios "deberían experimentar una recomposición del 47,3%" y apuntaron contra el Gobierno Nacional "que se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y la indicación judicial de que debe aplicarse de inmediato".

También se trabajó en un Portal de Transparencia que está publicado online desde 2023 con información actualizada y que llevó a que la UNCuyo sea "la única universidad pública argentina que ha transitado su quinta autoevaluación institucional y se está sometiendo voluntariamente a una evaluación externa de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)".

La rectora Esther Sanchez; el decano de Ciencias Médicas, Roberto Miatello; el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora, Hebe Casado Imagen de archivo. La rectora Esther Sanchez; el decano de Ciencias Médicas, Roberto Miatello; el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora, Hebe Casado. Prensa Gobierno

Como logros, expresaron que a pesar del contexto de restricciones presupuestarias, se comenzó "con una transformación académica que se planteó en 2022 como indispensable para adecuar la oferta formativa de la universidad a nuevas demandas sociales y sujetos de aprendizaje".

Desde el 2022 a la fecha, se han modificado 48 planes de estudio, 22 de ellos en el 2025, constituyendo el ritmo de actualización curricular "más grande de la historia de la UNCuyo".

Quiénes son los candidatos por la reelección

Esther Lucía Sánchez es Contadora Pública Nacional, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), donde también cursó una Maestría en Psicología Social. Desde el 16 de agosto de 2022 se desempeña como Rectora de esa casa de estudios, elegida por voto directo. Antes de asumir ese cargo, fue Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma Universidad, entre 2014 y 2022.

Fue profesora titular efectiva de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo. Dirigió varios posgrados, entre ellos la Especialización en Costos y Gestión Empresarial, la Maestría en Gerenciamiento de Negocios Agroindustiales y la Maestría en Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Es además investigadora de amplia trayectoria, con proyectos centrados en el análisis mesoeconómico de costos y la responsabilidad social en la industria vitivinícola. Profesora invitada de la Universidad de Pau desde el año 2010. Tiene más de 40 trabajos publicados sobre gestión vitivinícola, análisis de costos y formación profesional en ciencias económicas.

Ha integrado la Comisión Directiva de Nuestra Mendoza y el Consejo Asesor empresas B Mendoza. Desde 2022 preside MetaRed Argentina, Red de Sostenibilidad integrada por universidades iberoamericanas, impulsada por Universia y Santander Universidades. Fue presidente del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos entre el 2008 y el 2011. En noviembre de 2023 fue elegida vicepresidente del Instituto Internacional de Costos.

Roberto Miatello es Farmacéutico Nacional, Bioquímico, Doctor en Bioquímica por la Universidad Juan Agustín Maza y Especialista en Docencia Universitaria por la UNCuyo.

Desde 2018 fue electo como decano de la Facultad de Ciencias Médicas de esa Universidad por dos períodos. De amplia trayectoria en gestión de su Facultad participó como Director de la Unidad de Admisión (2001-2008), Secretario de Ciencia y Técnica (2008-2014) y Secretario Académico (2014-2018).

Se ha desempeñado además como becario de CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, investigador de la Carrera de Investigador Científico de CONICET en categoría independiente. Como investigador ha publicado más de 50 papers y más de 100 artículos que le valieron numerosos premios y distinciones nacionales e internacionales.

Fue además, director de la carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas de la UNCuyo y ha dirigido tesis de doctorado en varias universidades.

Es evaluador institucional de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Integrante del equipo en la III y IV evaluación institucional de la UNCuyo.