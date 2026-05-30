La política mendocina despidió a Julio Le Parc en las redes sociales

Este sábado 30 de mayo, el artista mendocino Julio Le Parc falleció a los 97 años de edad en París , Francia. La noticia, que conmovió al mundo entero, fue replicada por los diferentes dirigentes políticos locales , quienes despidieron al artista en sus redes sociales .

“Con profundo pesar despedimos a Julio Le Parc, mendocino ilustre y una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo a nivel mundial”, escribió el mandatario mendocino.

despedida políticos Le Parc El mensaje de Anabel Fernández Sagasti. X

Quién fue Julio Le Parc

Julio Le Parc nació el 23 de septiembre de 1928 en Guaymallén, en el seno de una familia obrera. A los trece años viajó con su madre a Buenos Aires, y preparó el ingreso a la Escuela de Bellas Artes a la vez que trabajó en una fábrica de carteras para colaborar con la economía familiar.

Abandonó la escuela en 1947, desilusionado de la enseñanza que allí se impartía y estudió el arte concreto y el espacialismo de Lucio Fontana. Hacia 1954, se acercó a un grupo de teatro experimental e ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes donde participó de los movimientos estudiantiles, circunstancia en que conoció a Martha, que sería su esposa.

En 1958 obtuvo, por concurso, una beca del Servicio Cultural Francés y viajó a París. Allí tomó contacto con la galerista Denise René, Vasarely, Vantongerloo y Francois Morellet. Poco tiempo después, junto a Francisco Sobrino, experimentó con la inestabilidad visual frente a secuencias y progresiones y a las posibilidades de las imágenes luz.

En 1960 funda el GRAV (Groupe de Recherche d'Art Visuel) junto a Hugo Demarco, F. García Miranda, Horacio García Rossi, F. Molnar, F. Morellet, S. Moyano, Servanes, F. Sobrino, J. Stein e Yvaral. El grupo presentó su primera exposición conjunta en el taller de Le Parc. Compuso pequeñas cajas de luz con movimiento además de relieves en madera donde investigó los efectos de la luz indirecta y rasante. El GRAV estableció contacto con el grupo "N" de Padua, el grupo "T" de Milán y otros artistas en 1962. En esa época se crea el movimiento internacional Nouvelle Tendence.

Obtuvo, en 1964, el Premio Especial (adquisición) en el Premio Internacional Torcuato Di Tella. Durante este tiempo el GRAV realizó varios Laberintos y el 19 de abril de 1966 Une journée dans la rue, experiencia participativa organizada en distintos lugares de la ciudad de París. Ese año obtuvo el Gran Premio Internacional de Pintura en la XXXIII Biennale di Venecia y en 1967 presentó su primera retrospectiva en Buenos Aires en el Instituto Di Tella.