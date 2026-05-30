Falleció el artista mendocino Julio Le Parc, confirmaron desde la Subsecretaría de Cultura de Mendoza. El escultor y pintor tenía 97 años y alcanzó reconocimiento internacional. En 2017, recibió un Doctor Honoris Causa de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo.

Julio Le Parc nació el 23 de septiembre de 1928 en Guaymallén, en el seno de una familia obrera. A los trece años viajó con su madre a Buenos Aires, y preparó el ingreso a la Escuela de Bellas Artes a la vez que trabaja en una fábrica de carteras para colaborar con la economía familiar.

Abandonó la escuela en 1947, desilusionado de la enseñanza que allí se impartía y estudió el arte concreto y el espacialismo de Lucio Fontana. Hacia 1954, se acercó a un grupo de teatro experimental e ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes donde participó de los movimientos estudiantiles, circunstancia en que conoció a Martha, que sería su esposa.

Julio Le Parc, Laetitia D`Aremberg y Yamil Le Parc en la novena edición de la Feria Internacional Este Arte.

Le Parc en Francia

En 1958 obtuvo, por concurso, una beca del Servicio Cultural Francés y viajó a París. Allí tomó contacto con la galerista Denise René, Vasarely, Vantongerloo y Francois Morellet. Poco tiempo después, junto a Francisco Sobrino, experimentó con la inestabilidad visual frente a secuencias y progresiones y a las posibilidades de las imágenes luz.

En 1960 funda el GRAV (Groupe de Recherche d'Art Visuel) junto a Hugo Demarco, F. García Miranda, Horacio García Rossi, F. Molnar, F. Morellet, S. Moyano, Servanes, F. Sobrino, J. Stein e Yvaral. El grupo presentó su primera exposición conjunta en el taller de Le Parc. Compuso pequeñas cajas de luz con movimiento además de relieves en madera donde investigó los efectos de la luz indirecta y rasante. El GRAV estableció contacto con el grupo "N" de Padua, el grupo "T" de Milán y otros artistas en 1962. En esa época se crea el movimiento internacional Nouvelle Tendence.

Obtuvo, en 1964, el Premio Especial (adquisición) en el Premio Internacional Torcuato Di Tella. Durante este tiempo el GRAV realizó varios Laberintos y el 19 de abril de 1966 Une journée dans la rue, experiencia participativa organizada en distintos lugares de la ciudad de París. Ese año obtuvo el Gran Premio Internacional de Pintura en la XXXIII Biennale di Venecia y en 1967 presentó su primera retrospectiva en Buenos Aires en el Instituto Di Tella.

Julio Le Parc recibió el Konex de brillante. Julio Le Parc recibió el Konex de brillante. Archivo MDZ

Continuó sus experimentaciones con luz pulsante, formas en contorsión y muros transparentes. Al año siguiente, como integrante del GRAV, presentó A la búsqueda de un nuevo espectador, en Dortmund, Alemania y participó en la redacción de numerosos textos: Proposiciones sobre el movimiento, Basta de mitificaciones y Proposición para un lugar de activación, entre otros. Durante los sucesos de mayo del 68 es expulsado de Francia. Viaja por distintos países europeos para retornar cinco meses después cuando la medida es levantada. El GRAV se disolvió reconociendo explícitamente como uno de los motivos, la contradicción entre el ideal de anonimato que se había propuesto y la circunstancia de cada uno de los miembros.

Participó en América Latina no oficial, realizada en París, y en la Bienal de Medellín, Colombia en 1970. Realizó numerosas exposiciones retrospectivas en los más importantes museos de las ciudades de La Habana, Dusseldorf, Montevideo, Caracas, Asunción, México, Estocolmo, Berlín, Madrid, Barcelona, Santiago de Chile y Porto Alegre. Entre sus escritos se destacan A propósito de arte espectáculo..., Función social del arte en la sociedad contemporánea, Color 1959 y El artista en el contexto social actual. Participó con el grupo Denuncia en la obra colectiva La tortura (1972) e integró la Brigada Internacional de Pintores Antifascistas (1975).

Desarrolló sus trabajos sobre Modulaciones con variaciones de grises e incorporando color, desde mediados de los setenta y más tarde la serie Alquimias. La BBC de Londres le dedicó un filme documental en 1978. Entre 1999 y 2000 presentó en nuestro país una gran retrospectiva que itinera por Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Vivía en París con su familia.