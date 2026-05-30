Con fondos propios, San Martín inicia el reasfaltado de la céntrica avenida Boulogne Sur Mer

El municipio de Gral. San Martín se apresta a iniciar, en los próximos días y con fondos propios, una obra trascendental para la infraestructura vial de la ciudad, como lo es el reasfaltado completo de la avenida Boulogne Sur Mer, desde Salta hasta Lavalle.

El municipio de Gral. San Martín se apresta a iniciar, en los próximos días y con fondos propios, una obra trascendental para la infraestructura vial de la ciudad, como lo es el reasfaltado completo de la avenida Boulogne Sur Mer, desde Salta hasta Lavalle.

Por su envergadura y complejidad, los trabajos han sido divididos en tres etapas, la primera de ellas comienza en los próximos días e incluye el recambio de toda la carpeta asfáltica desde Salta hasta Perrupato, de la mano norte, es decir la que corre hacia el oeste.

Esta es una de las obras más aguardadas por peatones y automovilistas desde hace mucho tiempo, dado el deterioro del tramo por dónde circula el transporte de todo tipo que ingresa y egresa por el lugar y que implica en longitud 600 metros.

reasfaltado boulogne sur mer

“El intendente Raúl Rufeil ha priorizado para este 2026 el trabajo sobre las calles y en ese sentido, ya se han realizado distintas obras para mejorar la red vial, además de la compra de equipamiento, como lo fue el camión bacheador. Ahora vamos a comenzar con una obra muy esperada, el reasfaltado de Boulogne Sur Mer”, comentó Jesús Da Prá, secretario de Obras de la Comuna.