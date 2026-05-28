Qué es el "Polo logístico Mendoza" que busca optimizar el comercio desde San Martín

La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se declara de "utilidad pública" y sujeto a expropiación un conjunto de inmuebles ubicados al norte de la Ruta Nacional Nº 7, en el área donde funciona el Parque de Servicios e Industrias Palmira ( Pasip ) y donde funcionará el nuevo " Polo logístico Mendoza ".

La propuesta forma parte de una estrategia integral orientada a potenciar el desarrollo productivo y consolidar la infraestructura logística del Este mendocino. Desde el Gobierno, señalaron que buscarán establecer un "nodo logístico multimodal" orientado a optimizar el transporte, almacenamiento y distribución de mercaderías, tanto para el mercado interno como para el comercio exterior, mejorando la eficiencia del sistema y la competitividad de las empresas.

La votación resultó aprobada por mayoría de votos, con 42 votos a favor y dos en contra, que llegaron desde el bloque Fuerza Patria.

En el oficialismo señalaron que Mendoza no solo cuenta con servicios de transporte, sino también en trabajo logístico, ya que por la provincia circulan anualmente 360.000 camiones con destino a Chile, sumado al tráfico interno, lo que "la posiciona como una de las jurisdicciones más desarrolladas en la materia".

La creación de este nuevo hub logístico tiene como objetivo brindar una mejor atención y soporte a este flujo constante, "proyectando a la provincia como una pieza clave para el comercio regional", plantearon. Indicaron que con estos cambios, se mejorará la infraestructura vial y operativa.

El proyecto contempla la unificación de aproximadamente 90 hectáreas, actualmente distribuidas entre múltiples propietarios, una condición indispensable para garantizar una "planificación ordenada, eficiente y sostenible de la infraestructura".

En este marco, también se propone la desafectación de estos terrenos del régimen previsto por la Ley Nº 6658 —que los destinaba al PASIP— para asignarles un uso específico vinculado al desarrollo logístico.

Ubicación estratégica y conectividad

El Polo Logístico del Este se ubicará en un punto neurálgico del corredor bioceánico, sobre la Ruta Nacional Nº 7, con conexión directa a la Variante Palmira–Agrelo y a la Ruta Nacional Nº 40, lo que permitirá optimizar la circulación de cargas hacia distintos puntos del país.

Asimismo, contará con conexión ferroviaria a través del Ferrocarril San Martín, potenciando la intermodalidad y favoreciendo una integración eficiente entre transporte carretero y ferroviario, con impacto directo en la reducción de costos y tiempos logísticos.

El Pasip presenta una oportunidad de inversión en un polo estratégico para desarrollos industriales, logísticos y comerciales. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza El Pasip presenta una oportunidad de inversión en un polo estratégico para desarrollos industriales, logísticos y comerciales. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La cercanía con dos Zonas Primarias Aduaneras —la Multimodal de Carga del Ferrocarril San Martín y Puerto del Este— "constituye una ventaja competitiva central, al facilitar procesos de consolidación, despacho y desconsolidación de cargas, mejorando la trazabilidad y la eficiencia operativa", plantearon desde el Poder Ejecutivo.

Infraestructura y servicios en el Polo Logístico

De acuerdo con el Plan de Directrices que acompaña la iniciativa, el Polo contará con infraestructura de alto estándar, que incluirá:

Áreas de almacenamiento y depósitos para insumos, productos en proceso y terminados.

Cámaras de frío y espacios especializados para distintos tipos de mercadería.

Playa de contenedores y áreas para operaciones de cross-docking.

Estacionamientos con capacidad para más de 1.000 camiones.

Servicios integrales al transportista, como estación de servicio, talleres, hotel y espacios de descanso.

Oficinas administrativas, espacios de coworking y centros de negocios.

Áreas comerciales y servicios complementarios.

Además, el proyecto incorpora una mirada innovadora en materia de logística y sostenibilidad, promoviendo la eficiencia energética, la gestión responsable de residuos y el uso de energías renovables.

Entre los principales impactos esperados, se destacan la generación de empleo directo e indirecto, la reducción de costos logísticos para empresas y productores, la atracción de inversiones nacionales e internacionales y el impulso al desarrollo industrial y agroindustrial del Este provincial.

A su vez, la iniciativa contribuirá al ordenamiento territorial, permitirá descongestionar el tránsito pesado en zonas urbanas y promoverá la revitalización de áreas periurbanas, consolidando al Polo Logístico del Este como un motor de desarrollo sostenible para Mendoza.

Debate en la Cámara de Diputados

Al hacer uso de la palabra, la diputada Elisabeth Crescitelli (UCR) destacó los puntos más relevantes de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. Sostuvo que es una iniciativa que impulsa conjuntamente el Gobierno provincial y el municipio de San Martín, que “busca potenciar el Corredor Bioceánico mediante la creación de infraestructura moderna para el transporte y el comercio internacional”.

Resaltó además que las disposiciones propuestas sobre los terrenos alcanzan casi 90 hectáreas, transformándose “en un nodo multimodal estratégico y eficiente”. Enfatizó, además, que “esta obra generará nuevas inversiones y empleos, fortaleciendo la capacidad productiva y la conectividad de toda la provincia”.

A su turno, el diputado Jorge Difonso (LUM) adelantó el voto positivo de su espacio y manifestó que “este es un proyecto que hablamos con el intendente de San Martín; hemos recorrido la zona. Me parece que tenemos que tener una estrategia de logística bastante activa, tomando en cuenta lo que aprobamos sobre Luján de Cuyo, por la ubicación de Mendoza, por el tránsito y por las oportunidades de trabajo que surgen”.

“Esto hay que mirarlo no solo como una política de gobierno, sino como una política de Estado”, remarcó y aseveró que “como marco general creemos que no debe ser un único caso sino que debería haber más porque influye en el desarrollo económico de la región”.

Por su parte, el diputado Lucas Ilardo (FP), indicó que su bloque no acompañaba la propuesta, considerando que “es una buena idea pero se está instrumentando muy mal”, y manifestó que es posible que haya “intereses inmobiliarios en la zona que se desea expropiar”. Argumentó que las expropiaciones a realizar deberían tener autorización legislativa, y que no deberían comprometerse fondos futuros de coparticipación del municipio.

En tanto, el diputado Gustavo Cairo (MxLL) resaltó que acompañaba la propuesta. “La iniciativa desde el punto de vista político, es que ese lugar aproveche el flujo de transporte, personas y mercaderías que pasan por la zona. Esos terrenos valen muy poco porque mucho tránsito que pasa por ahí no está aprovechado”, manifestó. Asimismo, reseñó que a “las buenas iniciativas hay que acompañarlas”, y sintetizó que “no se puede sembrar de sospecha todo, intervendrán organismos de gobierno en relación al valor de los terrenos”.

Por su parte, el diputado Daniel Llaver (UCR), remarcó que “tengo profunda satisfacción por el proyecto, porque viene a concretar un viejo anhelo de la gente de la zona de Palmira y sus zonas de influencia”. Auguró un “futuro promisorio para la región” por su cercanía con “ferrocarriles, corredor bioceánico, y tránsito de carga; todo el comercio del Mercosur pasa por la zona. Este proyecto es de larga data y atraviesa las gestiones y los partidos políticos”.

En tanto, la diputada Gabriela Lizana (FRLN) indicó que es “muy importante un polo logístico en la zona Este. Estamos absolutamente de acuerdo con las expropiaciones propuestas”, aunque realizó algunas “salvedades” sobre el proyecto, ya que originariamente dijo, se habló de la creación de un fondo fiduciario que no es lo mismo que un fideicomiso, figuras que tienen regímenes jurídicos particulares. Sus inquietudes están vinculadas a cómo operará el Polo Logístico.