Denunciaron penalmente a Javier Milei por vetar a una candidata a jueza por su vínculo con un periodista

El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente en la justicia federal por haber incurrido en una presunta conducta discriminatoria al ordenar el retiro del pliego de la abogada María Verónica Michelli , quien había sido propuesta para ocupar un cargo en el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 3 de La Plata.

La presentación que por sorteo quedó radicada en el Juzgado Federal 6 subrogado por Daniel Rafecas fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la agrupación Reset Republicano, quienes solicitaron que se investigue si el retiro del pliego constituye una violación de la Ley Antidiscriminatoria y si además podría encuadrarse en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Los denunciantes sostienen que la decisión no estuvo vinculada con la capacidad profesional de la postulante, sino con su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon , cuñado de la candidata y autor de investigaciones periodísticas sobre integrantes del Gobierno nacional.

La decisión del Poder Ejecutivo trascendió públicamente el 27 de mayo y llamó la atención porque Michelli habría sido la única candidata cuyo pliego fue retirado entre los enviados recientemente al Senado. Los abogados remarcaron que no se conocieron cuestionamientos relacionados con sus antecedentes académicos, profesionales o de idoneidad para el cargo.

El escrito sostiene que la motivación de la medida habría quedado expuesta a través de publicaciones periodísticas y por una posterior intervención del propio Alconada Mon en la red social X. Allí, el periodista confirmó la veracidad de una información publicada por el diario La Nación que señalaba que el Gobierno había vetado la designación de una candidata a jueza por ser familiar de un periodista que investiga al oficialismo.

Argumentos sobre persecución ideológica y medidas de prueba

Los abogados consideran que, de comprobarse esa hipótesis, se estaría frente a un acto de discriminación por razones ideológicas y una represalia indirecta contra la actividad periodística. En ese sentido, citaron normativa que sanciona conductas vinculadas con la persecución o discriminación por motivos políticos, y argumentan que la medida habría estado impulsada por un "prejuicio ideológico" hacia Alconada Mon y su entorno familiar.

Asimismo se señalaron antecedentes de la relación conflictiva entre Milei y el periodista. Entre ellos menciona declaraciones públicas en las que el mandatario habría utilizado descalificaciones personales contra Alconada Mon, el bloqueo de contactos en redes sociales y un informe elaborado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) que registra reiterados ataques presidenciales contra trabajadores de prensa.

Los denunciantes pidieron que se cite a declarar al periodista como testigo, que se incorpore la documentación periodística mencionada y que el Senado remita copia certificada de todas las actuaciones relacionadas con el retiro del pliego de Michelli.