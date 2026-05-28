Rosmery Maturana apuntó contra Lilia Lemoine tras minimizar los polémicos audios atribuídos a Javier Milei

Luego de las declaraciones de la diputada libertaria, la mujer apuntada rompió el silencio en un streaming con un mensaje letal.

La difusión de audios íntimos vinculados al presidente Javier Milei volvió a agitar el avispero. Ahora, el feroz enfrentamiento escaló entre Lilia Lemoine y Rosemary Maturana. Luego de que la diputada libertaria intentara restarle importancia al escándalo y atacara públicamente a la mujer, esta última respondió en Blender.

La legisladora había encendido la mecha en sus redes sociales, desestimando la gravedad de la filtración y cargando contra Maturana, a quien tildó de "operadora" y "sorete" por supuestamente grabar llamados privados. "Todos nos estamos matando de la risa. Por más que la mina sea un sorete que graba los llamados y opera notas para los medios", intentando instalar la idea de que el material no afectaba al oficialismo.

"Es una envidiosa" Embed - Rosmery Maturana

Lejos de dejar pasar las descalificaciones, Rosemary Maturana recogió el guante durante su paso por el streaming Blender y desplegó un contraataque directo hacia la legisladora, a quien se refirió de manera irónica como "Lilia Limones".

"Lilia dice que mi romance no es real, que todo era mentira. Es una envidiosa", disparó Maturana al aire. Según su visión, el ataque de la diputada responde a celos personales que se remontarían al inicio de la exposición mediática de los audios. "Desde el principio, desde el día uno", lanzó, poniendo en duda la estabilidad de la diputada.