Rosmery Maturana aseguró que los audios íntimos con Javier Milei son reales: "Yo le decía paquetón"

Rosmery Maturana volvió a irrumpir en la escena mediática en estos días, luego de que se filtraran unos audios íntimos que la asesora de imagen asegura categóricamente que pertenecen a charlas de alto voltaje con Javier Milei .

"Yo le decía a Javier paquetón, en realidad, éramos confidentes en su momento”, remarcó Maturana en diálogo con Farándula Show. El revuelo alrededor de la mujer que durante un tiempo fue cercana al presidente coincide con el lanzamiento de su tema musical, titulado precisamente El paquetón.

Deslindándose de la autoría de la viralización de los audios , Rosmery Maturana argumentó: "Este es un carpetazo que le están dando a él. No hay nada de malo en los audios. Era una conversación de confidentes. Yo siempre lo respeté un montón. Ahora, si ellos quieren transformarlo en otra cosa es una maldad".

Por otro lado, y anticipando que podrían aparecer nuevos diálogos con Javier Milei , la asesora de imagen señaló: “Yo tengo cuatro años de charlas con él. Cuatro años. Están recortando pedacitos, me están echando la culpa a mí. No hay teléfono en que quepa cuatro años de charla".

Además, para dejar en claro que es ajena a las filtraciones de audios, Rosmery Maturana explicó: “Javier tiene a disposición mi teléfono, acá no hay nada malo y si nos quieren complicar no lo van a lograr. Yo dejé de hablar con él hace un año. Es raro. Justo voy a presentar mi tema y me mandan esto".

Por último, la mujer que en su momento le aconsejó a Javier Milei tips de imagen como usar camperas de cuero, alertó: “Yo estuve escuchando que están editando las charlas. Él no es así, él es súper tierno. Si bien teníamos charlas medias así, pero en otro tono, nunca en ese tono de ‘paquetazo’, ‘te rompo esto’, ¡pero por favor!”. En sintonía con este argumento, Rosmery Maturana concluyó: “Javi, confiá en mí, sabés que te quiero un montón, y bueno, lo que nos tocó es esto. Ojalá que la gente se dé cuenta de la realidad, y la gente buena que tenés alrededor, que somos nosotros. Yo lo re banco”.