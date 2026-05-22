"Qué asco": Paula Chaves fue cancelada en las redes por un repudiable comentario

Paula Chaves ha quedado en el ojo de la tormenta por un polémico comentario que hizo en OLGA . Si bien el episodio ocurrió hace algunos meses atrás, en las últimas horas volvió a cobrar fuerza en redes sociales y generó debate.

El momento ocurrió durante una charla distendida entre los integrantes del programa, mientras conversaban sobre relaciones amorosas. En ese contexto, Nacho Elizalde le habló a la invitada Ángela Leiva y le preguntó: "¿Vos la conocés a mi novia? Es alta, rubia...".

Un polémico comentario de Chaves en OLGA se volvió viral en las últimas horas.

En ese intercambio, Chaves intervino con una frase que, aunque en el estudio fue tomada con risas por el equipo, terminó generando una fuerte repercusión: "Te viene a mejorar la raza".

El clip se viralizó nuevamente en las últimas horas en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde usuarios comenzaron a debatir sobre el alcance de ese tipo de expresiones y su trasfondo cultural.

Esto fue lo que dijo Paula Chaves en OLGA

El Análisis De @Soymarrona Sobre El Comentario De Paula Chaves

En paralelo, una de las voces que más repercusión tuvo fue la cuenta de TikTok @Soymarrona, que analizó el fragmento y reflexionó sobre cómo se construyeron históricamente ciertos estereotipos vinculados al color de piel. “Se empezó a asociar a lo blanco con lo lindo, con lo educado, con el progreso; y a lo morocho con algo que había que dejar atrás. A eso se le llamó ‘blanqueamiento’”, explicó.

La usuaria también se refirió a procesos históricos como la inmigración europea impulsada desde la Constitución de 1853 y la invisibilización de pueblos originarios, afroargentinos y personas mestizas. En ese sentido, sostuvo: "Así que decir este tipo de comentarios atrasa totalmente y está malísimo".

Nacho Elizalde en Tapados de laburo La modelo le dijo a Nacho Elizalde que su novia le vino "a mejorar la raza". Captura de pantalla Youtube OLGA.

Por último, cerró su análisis con una definición contundente sobre la frase viralizada. "El 'te va a mejorar la raza' no es un halago. Ser blanco no es ser superior, y ser negro o marrón no es lo peor del mundo", finalizó diciendo la joven.

Varios usuarios coincidieron con el planteo de @Soymarrona. "Qué comentario horrible"; "Como quieran, pero ese dicho es muy despectivo"; "Que horribleee ese comentario, qué asco", escribieron en el video.