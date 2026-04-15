El enigma sobre el fin de la relación entre Ximena Capristo y Paula Chaves llegó a su fin. Después de años de especulaciones y rumores que apuntaban a roces teatrales o cruces profesionales, la ex Gran Hermano decidió contar su verdad en SQP (América TV), dejando al descubierto una herida íntima y que sigue hundiendo a la conductora de OLGA.

Para poner en contexto la situación, Capristo arrancó desmitificando la supuesta cercanía histórica entre ambas. "Nunca fui amiga de ella. Conti y Pedro eran amigos porque trabajaron un tiempo juntos. Jamás sería amiga de Paula", disparó sin filtros, marcando el tono de la entrevista desde el primer minuto.

Además, se encargó de desmentir categóricamente las versiones que circularon en la prensa durante años: "No es un tema de obra. Hubo un tema puntual que no me gustó, ella lo sabe y se lo dije".

Embed - Tras la polémica en OLGA, La fuerte acusación que persigue a Paula Chaves: "Se burló de lo difícil que fue..."

El punto de no retorno ocurrió en el ámbito privado y tuvo como protagonista a Felix, el hijo de Ximena y Gustavo Conti. "Hizo un comentario sobre mi hijo que no me gustó y, a partir de ahí, le hice la cruz. Sabe muy bien el comentario que hizo", sentenció Capristo.

Si bien prefirió reservarse las palabras exactas que usó Chaves, explicó la gravedad del contexto: "Hizo un comentario, como en chiste, de mi nene que tenía meses". Según el relato de la panelista, el malestar fue inmediato, pero del otro lado no hubo acusación de recibo. "No me pidió disculpas porque quedó como un chiste para ella, pero se dio cuenta de que no me gustó", sostuvo.

Años de búsqueda y una burla imperdonable

Gustavo Conti y Ximena Capristo.jpg Gustavo Conti y Ximena Capristo fueron padres en 2017. Archivo MDZ

Lo que para una parte fue interpretado y dejado pasar como un simple comentario al pasar, para Ximena significó un golpe bajísimo debido a su dura historia personal con la maternidad.

Según Pepe Ochoa, la presentadora hizo un comentario desafortunado y burlesco sobre la búsqueda de su hijo: "Se burló de lo difícil que fue para ella legar a maternar y eso no se lo perdonó".