El fuerte descargo de Ricky Diotto tras la durísima acusación de María Fernanda Callejón

Ricky Diotto y María Fernanda Callejón se encuentran totalmente enfrentados en la Justicia tras la denuncia de la artista. El juez confirmó una pena de cuatro meses de prisión en suspenso y finalmente él decidió romper el silencio tras lo ocurrido a principios de semana.

En diálogo con la cronista de LAM, Ricky sostuvo que "estoy tranquilo, esperando que pase a la cámara de apelaciones. Consideramos que fue una sentencia muy cuidada porque es un tema muy sensible... Estoy tranquilo porque no hice nada ".

La periodista en otra parte de la entrevista le preguntó sobre el supuesto abuso que ocurrió en un hospital mientras la hija de ambos estaba internada. Esto, por supuesto, lo sorprendió y desmintió a María Fernanda Callejón : "Escuché que dijo que había abusado sexualmente de ella en el hospital delante de mi hija y de la enfermera".

"Es un divague... Lo que dijo en televisión no fue lo que dijo en el juzgado, dijo una barbaridad que es irreproducible. Yo soy incapaz de hacer eso", expresó Ricky Diotto, dejando en claro que la situación no ocurrió.

Captura de pantalla 2026-05-27 074531 Ricky Diotto sobre los dichos de María Fernanda Callejón. Foto: captura de video / América TV.

Sobre la angustia de Callejón, Ricky dejó en claro que "me apena mucho verla así por la gorda (hija)" y confirmó que no realizará una contrademanda. También subrayó que quiere estar tranquilo y no pedirá la tenencia de su hija.