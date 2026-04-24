Se conoció la cifra que paga Ricky Diotto de cuota alimentaria por su hija con María Fernanda Callejón

El proceso de divorcio entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto atraviesa una etapa de definiciones en el ámbito financiero. Luego de que la justicia desestimara el pedido de detención contra el odontólogo en el marco de la causa por presunta violencia de género, el debate se centró en los costos de crianza de su hija, Giovanna.

Embed - Se conoció la gran cifra que paga Ricky Diotto de cuota alimentaria por su hija con María Fernanda Callejón

La controversia principal radica en la brecha entre la cuota alimentaria provisoria y los gastos fijos mensuales. Mientras que el juez fijó un monto de 45 mil pesos para alimentos que Callejón cuestiona, la defensa de Diotto presentó comprobantes que acreditan el pago de 1,3 millones de pesos en concepto de escolaridad y 330 mil pesos destinados a la cobertura médica.

A estos montos se suman los gastos variables que surgen de forma imprevista. Recientemente, el odontólogo se hizo cargo de la compra de libros escolares por un valor de 70 mil pesos , reforzando su postura de que asume la totalidad de las necesidades extraordinarias sin una división de costos con la actriz.

Respecto al patrimonio, la situación de la vivienda familiar también fue un eje de conflicto. La propiedad, que se encontraba hipotecada, debió ser vendida para saldar la deuda acumulada. Según la información judicial, Diotto cedió su parte del remanente para facilitar el alojamiento de su hija y su ex pareja.

Actualmente, el régimen de visitas se mantiene con un esquema de tres días semanales a cargo del padre y fines de semana alternados, mientras el Tribunal de Campana continúa con el análisis de las causas pendientes entre ambos.