Afirman que Alejandro Fantino renunció a Carnaval Stream tras su pelea con Viviana Canosa: los detalles

Primicias Ya, la nueva apuesta de canal América, comenzó con todo y allí revelaron un fuerte escándalo que estalló en el mundo del streaming. El protagonista principal es nada más ni nada menos que Alejandro Fantino y su renuncia a Carnaval Stream .

Marina Calabró y Luis Ventura revelaron los detalles de esta decisión sorpresiva que tomó el periodista: "Renuncia y polémica es el título para esta tarde. Renuncia a uno de los programas de streaming más resonantes de la actualidad" .

"Quien dio el portazo y se mandó a mudar es Alejandro Fantino después de lo que fue su cruce al aire con Viviana Canosa ", confirmó Marina Calabró. Marisa Brel, panelista del ciclo, comentó que el periodista ya "pensaba en renunciar" y que la discusión con su compañera fue la gota que rebalsó el vaso.

Luego de aquella recordada pelea en donde Canosa abandonó el aire, Fantino comentó que "Es parte de lo que vivimos en la tele, nada que no hayamos vivido. Ella volvió y después nos saludamos bien todos".

Captura de pantalla 2026-06-08 165115 Confirmaron que Alejandro Fantino renunció a Carnaval Stream. Foto: captura de video / América TV.

Además, agregó: "Somos picantes para debatir y nos contrataron para eso. Yo termino en un ambiente de debate y, si puedo, me abrazo con la gente que está ahí y me voy".