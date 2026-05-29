Alejandro Fantino protagonizó un insólito momento al aire y su reacción se hizo viral: "Entré, te das cuenta"

Los "saludos" volvieron a jugarle una mala pasada a uno de los conductores más experimentados de la televisión y la radiofonía argentina. Alejandro Fantino se convirtió en tendencia tras protagonizar un divertido blooper al aire de Neura al caer en un clásico juego de palabras encubierto en un mensaje de la audiencia.

El hecho ocurrió durante la habitual lectura de mensajes de su comunidad de oyentes. Tras repasar un saludo, el periodista continuó leyendo los comentarios del chat en vivo y lanzó sin filtros: “Saludos de Quierolá Colayena, Ecuador”.

Al principio, el conductor siguió de largo e intentó seguir, pero pasaron apenas dos segundos hasta que su cerebro decodificó el juego de palabras (cuya fonética remite a "quiero la cola llena").

Embed - Alejandro Fantino protagonizó un insólito momento al aire y se hizo viral: "Entré, te das cuenta"

Lejos de intentar disimular el tropiezo o tomárselo a mal, Fantino estalló de risa frente al micrófono y se hizo cargo de su total ingenuidad, regalando un momento descontracturado que rápidamente se volvió viral.

"¡Ah, claro, bolud*! Entré. Claro, bolud*, entré. Vine a ver cuánto pasaba hasta que me caiga la ficha. Entré, ¿te das cuenta, bolud*? Entré. ¡La conch* de tu madre!".

Mientras sus compañeros en el estudio se reían de la situación, el periodista cerró el momento elogiando la picardía del usuario anónimo que logró burlar su atención en pleno vivo. "Quierolá Colayena, qué hijo de put*. Cómo me hiciste entrar, la put* que te parió. Pero sos crack", remató con humor.