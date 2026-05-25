Viviana Canosa abandonó el programa tras un enfrentamiento con Alejandro Fantino: el tenso momento
Viviana Canosa discutió con su compañero en pleno programa de streaming y terminó saliendo del aire, lo que dejó sorprendido a todos.
Viviana Canosa volvió finalmente al trabajo luego de estar ausente por unos días debido a un cuadro gripal. La conductora estuvo presente en el Bulo de Viviana y también en Cónclave, programa que comparte junto a Fabián Doman y Alejandro Fantino.
En este segundo ciclo se encontraban debatiendo sobre el gobierno de Javier Milei y los detalles que dejó el tedeum en la Catedral de Buenos Aires, donde la gran ausente fue Victoria Villarruel, la vicepresidenta.
Durante el debate, Viviana y Alejandro Fantino se enfrentaron debido a que la periodista pensó que su compañero la llamó "psicótica" y ella explotó: "¿Me estás diciendo psicótica a mí? Porque es más psicótico tu presidente que yo". En ese instante, Fabián Domán aclaró que Fantino había dejado en claro que no lo decía por ella; sin embargo, todo empeoró.
El fuerte cruce entre Viviana Canosa y Alejandro Fantino
Alejandro Fantino, ante las constantes interrupciones de la comunicadora, se retiró los auriculares para abandonar el aire, pero quien terminó levantándose fue la propia Canosa: "Me voy yo... Psicótica es un montón".
Esta situación sorprendió a todos y Domán volvió a repetir que Alejandro Fantino no llamó "psicótica" a su compañera. Minutos después la convencieron para que vuelva al aire y realizó un fuerte descargo: "Quiero decir que no tengo ganas de pasarla mal y temí responder algo horrible y, para evitarme eso, me levanté".