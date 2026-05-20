Viviana Canosa se encuentra en estos momentos en el centro del escándalo luego de que la Justicia, por disposición del juez Ariel Lijo, decidiera archivar la causa donde ella denunció a Lizy Tagliani y a otras figuras por una supuesta red de trata.

En las últimas horas se conoció la información de que Florencia Peña y otras figuras tomaron la decisión de denunciarla "en lo civil y lo penal" a la conductora. Esta información la dio a conocer Mauro Szeta en sus redes sociales.

Pero esto no es todo, ya que Martín Leiro, conocido abogado, reveló que una de las denunciantes va a pedir la detención de Viviana Canosa tras la falsa denuncia: "Va a tener novedades la señora Viviana Canosa a raíz del archivo de la causa donde ella denunció y testificó y pónganle que insinuó sobre ciertas personas".

Viviana Canosa complicada: afirman que pedirán la detención de la conductora y revelaron los motivos

"Hay una de las damnificadas que tiene un abogado que me consultó y no solo la va a denunciar, va a pedir la detención de Viviana Canosa", expresó el letrado en el programa La Posta del Espectáculo, programa de Gustavo Méndez.

Captura de pantalla 2026-05-20 104603 Afirmaron que pedirán la detención de Viviana Canosa. Foto: captura de video / TV Pública.

"Según mi punto de vista, va bien encaminado... Hay una falsa denuncia y un falso testimonio que tiene una pena de uno a diez años. Sería agravado en perjuicio de la persona que se encontraba imputada", expresó sobre los motivos del pedido de detención. Además dejó en claro que no es Florencia Peña quien la denunciará, sino que es otra figura afectada.