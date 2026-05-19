Lizy Tagliani sacó a la luz la fuerte charla con Viviana Canosa tras el escándalo: "Le mandé..."

Lizy Tagliani y Viviana Canosa se encuentran totalmente enfrentadas luego de la denuncia que realizó la conductora de El Nueve contra ella y otras figuras. El día lunes se conoció la noticia de que la Justicia decidió archivar la causa y la exconductora de Telefe reveló detalles de una charla que mantuvo con su colega.

La revelación la hizo en el programa que Nati Jota lleva adelante en el streaming Olga y, por supuesto, que sus declaraciones se viralizaron rápidamente. Fue Nati quien le preguntó si había hablado con Viviana Canosa tras la polémica y ella dejó en claro que intercambiaron mensajes.

"Ni bien pasó, le mandé un mensaje porque nada de esto es verdad y me contestó" , comentó Lizy Tagliani. Además, aclaró que la respuesta que recibió por parte de la periodista la sorprendió, ya que le aseguró que todo lo que había dicho era verdad.

Estas declaraciones se dieron horas después del fuerte discurso de Lizy en los Martín Fierro. Allí, subrayó que "En un momento, probablemente no sé, algunos de los que están acá se cagaron en eso y alguno debe estar mirando o no y se cagaron en eso".

Lizy Tagliani Lizy Tagliani recibió el Martín Fierro que ganó La Peña de Morfi. Foto: RS Fotos.

"Se cagaron en la oportunidad de un nene de cuatro años diciendo que yo era chorra, que era pedófila y que me dedicaba a la trata de personas y que había videos míos mirando pornografía infantil. Sin pensar que, más allá del amor, más allá de lo que soy, soy producto de una familia honrada y decente", finalizó Lizy en la gala que fue transmitida por Telefe.