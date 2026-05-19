Un reconocido actor reveló un fuerte dato sobre su intimidad y dejó en shock a todos

En las últimas horas se volvió viral una sorpresiva declaración que realizó un reconocido actor de nuestro país. Se trata nada más y nada menos que de Gerardo Romano, un histórico artista que ha participado de enormes producciones audiovisuales.

Gerardo realizó una entrevista con Darian Rulo Schijman para Infobae. El actor sorprendió por completo al conductor al compartir una confesión sobre su intimidad que nadie conocía y, por supuesto, contó la historia con todos los detalles.

En el inicio dejó en claro que "dejé de tomar viagra, sigo funcionando, pero no todo lo bien que desearía. Me gustaría cog... todos los días". También subrayó que dejó de consumir porque "es en contra de la edad que tenés... Tomo una (pastilla) para el colesterol, una para la presión y tres para el Parkinson".

Luego de esto, Rulo Schijman le preguntó si había tenido relación con hombres y allí lo sorprendió por completo: "Sí, tuve aventuras", sentenció el actor, quien interpretó junto a Rodolfo Ranni la primera pareja homosexual en la televisión argentina durante la miniserie Zona de Riesgo.

Esto no fue todo, ya que Gerardo Romano decidió hablar sobre su presente amoroso. El artista confirmó en la entrevista que decidió apostar nuevamente al amor y se encuentra en pareja.