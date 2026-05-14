Mariano Martínez enfrentó las críticas por su conducción y reveló un dato desconocido de su salud: "Me cuesta retener"

El desembarco de Mariano Martínez en la conducción de La Jaula de la Moda no pasó inadvertido para la audiencia. Lo que comenzó como una catarata de memes y cuestionamientos en redes sociales por sus errores al nombrar invitados y ciertos silencios en vivo, derivó en una confesión pública donde el actor decidió exponer sus limitaciones de salud para explicar su desempeño.

En un diálogo sincero con Intrusos, Martínez no esquivó los dardos y sorprendió al revelar condiciones que afectan su día a día frente a cámara. "Yo blanqueo todo, que tengo dislexia, que me cuesta retener a veces los nombres. Tengo un cierto grado de daltonismo con los colores", confesó el actor. Esta declaración arrojó luz sobre las dificultades que el público notó en un programa dedicado, precisamente, a la estética y la coordinación cromática.

Mariano Martínez sorprendió al hablar de su salud tras las críticas por la conducción de tV.

A pesar de las críticas, el protagonista de innumerables éxitos televisivos aseguró sentirse tranquilo. Reconoció que la conducción es un terreno ajeno en el que no tiene experiencia, pero subrayó que su objetivo no es competir con especialistas como Medina Flores o Claudio Cosano. "No vine con la pretensión de ser el súper conductor", aclaró, insistiendo en que su convocatoria buscó aportar un aire nuevo y no un conocimiento técnico que lógicamente no posee.

MARIANO-MARTINEZ-LJDLM El actor defendió su decisión de no utilizar audífonos de producción para evitar distracciones en el estudio. América TV

Uno de los puntos más debatidos de su debut fue su aparente falta de sintonía con los tiempos del programa. Martínez explicó que esta desconexión es, en parte, una decisión deliberada: se niega a utilizar el audífono conocido como "cucaracha" porque le genera distracción. "No me suma en nada. No vengo a ser un robot", sentenció, responsabilizando también a la producción por la búsqueda de un perfil menos estructurado.

LA-JAULA-DESTACADA Martínez aclaró que su llegada al programa fue para renovar el formato y no para reemplazar a los expertos. América TV

Respecto a la hostilidad en las plataformas digitales, su postura fue tajante. El actor manifestó que elige ignorar lo negativo para priorizar su salud mental, enfocándose en aprender sobre la marcha sin alimentar escándalos mediáticos. Con esta política de mirar hacia otro lado cuando algo no suma, Martínez intenta transitar su nueva etapa profesional con la honestidad de quien reconoce que está fuera de su zona de confort.