El alarmante motivo por el que Mariano Martínez y Nicolás Cabré debieron cortar su obra de teatro en plena función

Los actores junto a la producción del espectáculo que encabezan en Villa Carlos Paz, tomaron una contundente determinación por la dramática situación que atravesó una espectadora.

Mariano Martínez y Nicolás Cabré cortaron una función de su obra de teatro. Foto: catura de video Instagram @nicolascabre80.

Mariano Martínez y Nicolás Cabré protagonizaron un alarmante momento en plena función de Ni media palabra, la obra de teatro que protagonizan en Villa Carlos Paz. Los artistas optaron por interrumpir y proceder a la suspensión la función en pleno desarrollo por un dramático motivo.

Desde su cuenta de X, el periodista y productor Nahuel Saa detalló: “Cortaron la función de la obra Ni media palabra en Carlos Paz luego de que una espectadora avisara que sufrió un fuerte dolor en el pecho. La obra con elenco de Mariano Martínez, Nicolás Cabré y el Bicho Gómez decidió preventivamente suspender la función para que puedan atender a la persona”.

En el video del posteo que coompartió Saa, se puede ver el instante en que Martínez y Cabré anunciaron con teatro lleno ante el público la suspensión, para darle prioridad a que la mujer que atravesó el percance de salud reciba la pertinente atención médica.

La platea aplaudió la determinación que tomaron desde la producción de la obra que encabezan Nicolás Cabré y Mariano Martínez, con gran repercusión en la villa cordobesa, fuerte plaza para espectáculos de teatro que colman salas durante la temporada de verano.