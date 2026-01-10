La estrategia de Telefe para arruinarle el rating a Mirtha Legrand en su debut de temporada

La legendaria conductora contará con cuatro invitados estelares en su programa este sábado desde Mar del Plata, pero el canal líder en las mediciones intentará complicarle la noche.

Mirtha Legrand tendrá una noche de batalla por el rating con Telefe. Foto: captura de video eltrece.

Mirtha Legrand comienza este sábado una nueva temporada de su programa de televisión, y en medio de la expectativa por su debut desde la ciudad de Mar del Plata, Telefe decidió apostar fuerte con una propuesta que busca desbancar a la diva en el rating.

La noche de Mirtha (eltrece) dará inicio a las 21:30 con los hermanos Lucía y Joaquín Galán, integrantes del legendario dúo Pimpinela, a quienes se sumarán las presencias estelares de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia. Con un ida y vuelta entre Legrand y sus invitados que promete, más algunos momentos musicales, la legendaria conductora iniciará un nueño año televisivo junto a figuras de probado rendimiento en el rating.

Mirtha Legrand enfrentará a un tanque de Telefe en el duelo por el rating mirtha sabado 10 Los invitados de Mirtha Legrand para este sábado en su debut de temporada desde Mar del Plata. Instagram @mirthalegrand Por su parte, Telefe no se quedará atrás y desde las 21, es decir media hora antes que Mirtha Legrand, pondrá al aire una emisión especial de MasterChef Celebrity que se extenderá hasta las 23, horario en el que Escape perfecto tomará la posta hasta pasada la medianoche.

Según trascendió, este capítulo extra del reality gastronómico que conduce Wanda Nara apuntará a un repaso de los momentos más relevantes de los últimos días en el ciclo, y estarán presentes los jurados del programa de Telefe, para así intentar traccionar más fuerte en el rating frente a la competencia de Legrand.

"Comentarios sin filtro, secretos de las estaciones y todo lo que nadie se animó a decir frente a los platos. Es el momento de descubrir la otra cara de la competencia", anticipó Telefe en la promoción de la emisión de MasterChef Celebrity programada para este sábado.