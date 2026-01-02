Moria Casán lanzó un dardo contra Wanda Nara y dejó una declaración explosiva sobre Mirtha Legrand: "Bajeza"
"La One" comenzó el 2026 sin filtros, con declaraciones filosas contra la empresaria y una inesperada comparación con "La Chiqui".
Este viernes, Moria Casán inició La mañana con Moria, programa que conduce por Eltrece, más picante que nunca. En los primeros minutos, la diva enseñó su colorido outfit que encantó a todos.
La conductora lució un conjunto de una camisa y un pantalón largo con un llamativo estampado en tonos naranja y turquesa. El look lo complementó con unas sandalias transparentes de taco alto.
Fue en ese momento, mientras destacaba su calzado, cuando Casán lanzó una confesión inesperada sobre su guardarropa: "Son compradas. Que se yo cuántos pares de zapatos tengo. Me da vergüenza decirlo".
Sin vueltas y con su clásico tono provocador, Moria aprovechó para diferenciarse de otras figuras del espectáculo y disparó munición pesada contra Wanda Nara: "No quiero caer en la bajeza de WN que muestra las carteras".
Esto fue lo que dijo Moria Casán en La mañana con Moria sobre Wanda Nara y Mirtha Legrand
"Yo llego a mostrar los zapatos y es una obscenidad que voy a empezar a regalar porque la verdad es que no se puede tener tantas cosas. No puedo entrar a mi vestuario y que me sienta mal", siguió la conductora.
Para cerrar, dejó una de esas frases que solo ella puede pronunciar y salir ilesa, comparándose sin pudor con otra diva máxima de la televisión argentina: "Quiero descargarme, quiero vivir con nada, quiero vivir con una túnica, todos los días en bo.... Si me la paso desnudando, llego a un lugar, me desnudo; vengo a acá, me cambio; me voy al teatro, me cambio. Siempre en el día me cambio diez veces como mínimo, soy más que la Legrand (Mirtha Legrand)".