Moria Casán lanzó un dardo contra Wanda Nara y dejó una declaración explosiva sobre Mirtha Legrand: "Bajeza"

"La One" comenzó el 2026 sin filtros, con declaraciones filosas contra la empresaria y una inesperada comparación con "La Chiqui".

Este viernes, Moria Casán inició La mañana con Moria, programa que conduce por Eltrece, más picante que nunca. En los primeros minutos, la diva enseñó su colorido outfit que encantó a todos.

La conductora lució un conjunto de una camisa y un pantalón largo con un llamativo estampado en tonos naranja y turquesa. El look lo complementó con unas sandalias transparentes de taco alto.

Moria Casán en La mañana con Moria 3 Este viernes, la diva empezó muy picante su programa. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Fue en ese momento, mientras destacaba su calzado, cuando Casán lanzó una confesión inesperada sobre su guardarropa: "Son compradas. Que se yo cuántos pares de zapatos tengo. Me da vergüenza decirlo".

Sin vueltas y con su clásico tono provocador, Moria aprovechó para diferenciarse de otras figuras del espectáculo y disparó munición pesada contra Wanda Nara: "No quiero caer en la bajeza de WN que muestra las carteras".

Esto fue lo que dijo Moria Casán en La mañana con Moria sobre Wanda Nara y Mirtha Legrand Moria Casán Apuntó Contra Wanda Nara Y Mirtha Legrand "Yo llego a mostrar los zapatos y es una obscenidad que voy a empezar a regalar porque la verdad es que no se puede tener tantas cosas. No puedo entrar a mi vestuario y que me sienta mal", siguió la conductora.