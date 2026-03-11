¿Palito para el gobierno de Javier Milei? El posteo de Lali Espósito en medio de las críticas a Manuel Adorni

La artista realizó una llamativa publicación luego de la polémica que tiene a Manuel Adorni como protagonista.

Manuel Adorni está siendo duramente criticado por viajar junto a su esposa en el avión presidencial a Nueva York junto con la comitiva oficial. Periodistas como Jorge Rial y Manuel Adorni apuntaron fuertemente y, en medio de todo esto, Lali Espósito compartió un sorpresivo posteo.

El jefe de Gabinete comentó en una entrevista con Eduardo Feinmann que "Vengo una semana a deslomarme. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida". Esta frase se viralizó y Rial dejó en claro que ya tendría que estar fuera del Gobierno.

Mientras tanto, Lali Espósito posteó una cara de payaso en la red social X (antes Twitter) y por supuesto que revolucionó a los usuarios. Recordemos que la cantante le dedicó una canción a Javier Milei y a todo su círculo bajo el título "Payaso".

El posteo de Lali Espósito en medio de las críticas a Manuel Adorni Captura de pantalla 2026-03-11 203949 La publicación de Lali Espósito. Foto: X / @lalioficial. Los usuarios dejaron su opinión en el posteo de la artista y fueron contundentes: "Mamá, te amo", "Mamá cerrando bocas con un solo emoji, te amo, Mariana", "Un emoji. 1000 haters. Reina del pop".